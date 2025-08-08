Pozdrav iz prošlosti: Thompson imao jednu pjesmu i nije imao bend. 'Uletio' je Dino Dvornik

“Rock für Kroatien”, pisalo je na vrhu plakata, a ispod i prijevod “Rock za Hrvatsku”. Godina je 1992., a mjesto Frankfurt. Tog 13. lipnja okupile su se tamo jake snage tadašnje hrvatske glazbene scene. Za dijasporu su usred rata ondje nastupili Dino Dvornik, Psihomodo pop, Josipa Lisac, Daleka obala, Prljavo kazalište, Jura Stublić, Neno Belan, E. T., Montažstroj & H. C. Boxer i Thompson.

Snimke s tog koncerta dugo su se skrivale, sada smo ih dobili, a na njima je Marko Perković u pjevačkom zanosu prilikom izvođenja pjesme “Bojna Čavoglave”. Mladi i nadobudni, nastupali su za dijasporu, besplatno, na humanitarnom koncertu.

Thompson na trenutke i uz prepoznatljivu “klasičnu koreografiju”.

Thompson je na pozornicu izašao u crvenim hlačama, u koje je uredno “nagurao” šarenu košulju, a frizura za to vrijeme postojana - kovrče su vijorile dok je izvodio tada svoj jedini hit. A zbog toga je zamalo imao i problema. Kako nije imao bend, putem su skupljali svirače.

Ipak, nekima je smetalo što je prema planu organizatora Thompson trebao pjevati “u elitnom dijelu koncerta”. Nekima to nije bilo po volji dok je uz njih bio Jura Stublić, “istinska legenda, a ne ovaj s jednom pjesmom”.

No, organizatore - i nije se to promijenilo odavno jer tako je i danas, kad se podvuče crta, zanimaju brojke. A procijenili su da će im biti privlačnije ako potentni mladić iz Čavoglava svoj hit zapjeva u “prime timeu”.

Dino Dvornik je pomogao

Kako se prisjećaju svjedoci svirke, tempirali su da Thompson pjeva kad je u dvorani bio netko iz Vlade, jer je iz Hrvatske na taj veliki humanitarni koncert išlo i posebno izaslanstvo.

Za Perkovićev nastup nije bilo bubnjara pa je zato uskočio Dino Dvornik, rekavši kako će on to odsvirati. I tako je i bilo. Na oduševljenje kako publike, tako i Thompsona. Na snimci se vidi kako se kralj funka “ufurao” u svirku, sa slušalicama na ušima drži tempo Thompsonove pjesme.

Foto: 24sata

- Ma, on je volio svirati bubnjeve i samo to ga je zanimalo. Nije valjda ni znao s kim svira. Malo je u jednom času izgubio tempo, ali vratio se i na kraju je to bilo dobro - kaže nam jedan od posjetitelja koncerta, s dobrim uvidom u organizaciju i sve što se događalo.

Bila su tada za Hrvatsku jako teška vremena; Vukovar je pao nekoliko mjeseci prije tog nastupa u Frankfurtu, granatiranja diljem zemlje bila su svakodnevna, vijesti su počinjale s brojem poginulih, ranjenih, nestalih... Estradne su zvijezde puno napravile za moral branitelja, “Moja domovina” bila je svojevrsna himna, a u ta olovna vremena, svoje je mjesto brzo pronašla i Perkovićeva “Bojna Čavoglave”. Iz Hrvatske su, pričaju nam, krenula dva puna autobusa. Koliko se sjećaju naši sugovornici, Thompson tada nije bio s njima.

- Kao da se odjednom pojavio na pozornici i otpjevao tu pjesmu - kaže nam.

Bio je Thompson tada za sve nepoznati pjevač “s jednom pjesmom”, ali koji je 33 godine kasnije, istina, bez kovrči, sa sličnom koreografijom i nešto više pjesama na zagrebačkom Hipodromu pjevao pred pola milijuna ljudi... Svojevrsna poveznica s onim vremenom mogao bi mu biti bend jer je i uoči tog velikog zagrebačkog koncerta, ostao bez pratećih muzičara, samo ih, za razliku od Frankfurta, nije trebao skupljati po halama, iz današnje perspektive lakše dolazi do glazbenika. Kažu da pjesme nisu prezahtjevne za odsvirati, ali to je na stručnjacima da procijene...

Novac za Hrvatsku

No, da se vratimo u 1992. godinu. Program je trajao gotovo cijeli dan, svi Hrvati koji su imali volje mogli su nastupiti, naravno, besplatno, a publika je sve oduševljeno prihvatila. Zapalili su publiku Jura Strublić i Prljavo kazalište, pa energični i svestrani Dino Dvornik, pa Psihomodo pop, “oni su se penjali po zvučnicima”...

Dodaju i kako je Thompson tada bio dosta suzdržan, nije se previše isticao, “bio je tih”, ali to i ne čudi, bio je tek pionir u odnosu na neka imena koja su nastupala tog 13. lipnja, a već su bili zvijezde hrvatske estrade.

Kao da vlada zavjet šutnje

Bilo je u Frankfurtu pjesme i dobre zabave, ali kako ističu svjedoci, najvažnije je bilo da su skupili novac koji je išao u tada ratom razorenu i rastrganu domovinu. A bili su to, zapravo, i počeci ozbiljnije karijere za Marka Perkovića Thompsona. Iako je imao jedan hit, bio je “tražena roba”, neki su uvjetovali, kao što je to bilo u Frankfurtu, kada će pjevati. I u to vrijeme, nije se puno promijenilo ni danas, u publici bi izazvao euforiju.

Dosad se o tom koncertu malo znalo, zapravo, ni sada nema puno više informacija osim te kratke snimke, i to samo Thompsonove izvedbe pjesme “Bojna Čavoglave”. Navodno postoje VHS snimke cijelog koncerta, ali kao da su se putem izgubile, jednako kao i fotografije, a kao da su i sjećanja malo izblijedila.

Inače, pjesma “Bojna Čavoglave” nastala je “u rovu”, na prvoj crti bojišnice. Evo što je o njoj u svom prvom intervjuu rekao Thompson za Globus 1992. godine. Nekoliko dana ranije zasjenio je neke estradne zvijezde na velikom splitskom koncertu, kada se nekoliko puta vraćao na bis... Bilo je to na prisezi 158. brigade, na stadionu Poljud, okupilo se desetak tisuća ljudi, a u ime Vlade tada je govorio dr. Zdravko Tomac. Nakon toga Thompson je dao intervju.

- Čavoglave su selo u drniškoj općini koje nije palo u neprijateljske ruke. Kad su četnici nadirali tenkovima, palili i pljačkali ostala sela, gardisti su se počeli povlačiti. Ostalo je nebranjeno i naše selo. Bilo nas je petnaestak, a nismo imali ni jednu pušku. Morali smo se nekako snaći i braniti selo. Povukli smo se do drugog sela, gdje nas je naoružala 113. šibenska brigada, vratili smo se u svoje kuće. Branili smo selo i obranili ga. Bilo je to u vrijeme kad je Drniš pao - rekao je tada za Globus.

Dodao je da su svirali “između granata”.

- Kad je bilo mirnije, uzimali smo gitaru i lagano svirali. Naša je uzrečica “Nećete u Čavoglave”. Prije bismo svi izginuli nego ih pustili da pljačkaju naše kuće. Kad smo smislili pjesmu i očistili je od viška riječi, mnogo nam je pomogla.