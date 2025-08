Thompson se oglasio oko kaosa u Sinju: 'Suosjećam, probijali smo se cijelu noć do Splita...'

Na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona objavljeno je priopćenje pjevača nakon koncerta u Sinju. Njegov koncert na sinjskom Hipodromu je, podsjetimo, kasnio više od sat vremena zbog velikog broja obožavatelja koji nije uspio ući na Hipodrom. I nakon koncerta došlo je do problema zbog prometnog kolapsa koji se stvorio u Sinju i okolici.

Priopćenje Thompsona prenosimo u cijelosti:

Dragi prijatelji, dragi fanovi,

Od srca vam se obraćam nakon koncerta na Sinjskom hipodromu, s iskrenom potrebom da vam se zahvalim na vašem dolasku, strpljenju i ljubavi koju ste još jednom pokazali.

Znam da je velik broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku – gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli doći do samog prostora koncerta. I ja sam osobno, sa svojom obitelji i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine. S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. Vjerujte mi, i meni je to bilo teško – jer sam znao da me čekate, i nisam želio da itko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, glazbu i emociju. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući.

Duboko suosjećam sa svima koji su zbog nastale situacije bili pogođeni – i zbog toga vam se iskreno ispričavam. Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osjećam odgovornost jer ste zbog mene i moje glazbe bili tamo.

Unatoč svemu, vaša energija i odanost još su jednom pokazali koliku snagu imamo kad smo zajedno. Hvala vam na svakom koraku koji ste prešli, svakom trenutku čekanja i svakoj pjesmi koju ste pjevali sa mnom.

Vaš,

Marko Perković Thompson