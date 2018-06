Pozdrav ljetu na Srđu: Rucner je zasvirala u pet sati ujutro

Kako je čuti glazbu u pet sati ujutro uz prve zrake ljetnog sunca doznalo je nekoliko stotina posjetitelja na jutrošnjem koncertu akademske glazbenice Ane Rucner (35) i njezinih gostiju.

Foto: Filip Bašić

Ana je po osmi put imala tradicionalni koncert 'Pozdrav ljetu' u sklopu autorskog festivala u Gradu. Na pozornici 'Amfiteatra Excelsa Nekretnina' uz nju su nastupili i Gudački kvartet Rucner, koji ove godine obilježava 20. godina umjetničkog djelovanja, dječak s nevjerojatnim vokalom Marko Bošnjak (11) i pijanist Dominik Lučić.

Foto: Filip Bašić

Svake godine Rucner osmisli originalan repertoar pa je tako bilo i ovaj puta. Na programu su bile obrade poznatih skladbi, kao što su: 'Ashes' od Celine Dion, 'Earth song' i 'Childhood' Michaela Jacksona. Ovaj je put glazbenica u repertoar uvrstila i nekoliko duhovnih skladbi koje su se savršeno uklopile u atmosferu - 'Mary did you know' i 'Gledaj on te gleda', a mladi je Bošnjak oduševio vokalnim mogućnostima, osobito u pjesmi Milost. Posjetitelji su prepoznali i poznate ritmove pjesme 'Say something' Christine Aquilere i Colina Smitha, kao i svevremensku 'Hallelujah' Leonarda Cohena.

Foto: Filip Bašić

Efektnom završetku pridonijela je i skladba 'Heal the World', a koncert je trajao do izlaska prvog ljetnog sunca, čime je obilježen i Svjetski dan glazbe.

Foto: Filip Bašić

- Svake me godine ponovno iznenadi prekrasan Srđ. Istovremeno nježan i snažan, sjajna je kulisa za naš koncert, za čiji je uspjeh jednim dijelom zaslužan i prekrasan ambijent. Sretna sam i zahvalna na ponovnoj prilici da podijelim s posjetiteljima svoju ljubav prema glazbi i nadam se da su uživali baš kao i mi koji smo ju izvodili - rekla je glazbenica nakon koncerta. I mladi Marko je bio oduševljen Srđem, ali i koncertom a za njega je suradnja s Anom i njezinim suradnicima, kao i ovaj koncert, neprocjenjivo iskustvo. Bilo mu veliko zadovoljstvo surađivati s vrhunskim glazbenim umjetnicima, a ovaj je koncert nazvao 'krunom njihove dosadašnje suradnje'.