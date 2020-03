Pozirala je bez grudnjaka na skijalištu pa pokazala zadnjicu

Influencerica i model Demi Rose (24) prije nekoliko dana objavila je niz fotografijama na kojima pozira bez grudnjaka. To i ne bi bilo čudno da je riječ o nekoj tropskoj destinaciji. No, čak je i kontroverzna Demi uspjela iznenaditi brojne obožavatelje s obzirom na to je pozirala na skijalištu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izgleda da joj loši vremenski uvjeti ne mogu ništa pa je nastavila u sličnom tonu. Ovaj put pozirala je u prozirnoj korzet-haljini i izazvala pravu pomutnju na društvenim mrežama.

- Pa ti si prava senzacija. Poštujem tvoj rad i samo nastavi s ovakvim fotografijama uljepšavati naše živote - samo su neki od komentara ispod fotografije.

Foto: Privatni album

Demi gotovo nikad ne objavljuje fotografije na kojima je obučena. Većinom na sebi ima kupaće kostime, donje rublje, a ponekad je potpuno gola. Zbog provokativnih fotografija prati je 13 milijuna ljudi.

Foto: Privatni album

Često putuje svijetom, većinom u toplije krajeve. Kad je bila u Meksiku, na jednoj fotografiji je pozirala potpuno gola. U prvi plan je stavila grudi, a na drugoj fotografiji istaknula je stražnjicu.

Foto: Privatni album

Demi je, inače, 'teška' 26 milijuna kuna. Osim što veliku svotu novca zarađuje golišavim fotografijama na društvenim mrežama, Demi povremeno radi kao DJ i pojavljuje se u spotovima. Pojavljivala se u spotovima Chrisa Browna i DJ Khaleda, a 2016. godine optužena je da se bavi prostitucijom.