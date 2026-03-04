Pozirala u tangicama: Megan Fox vratila se na Instagram

Megan Fox (39) u utorak se na velika vrata vratila na Instagram otkako je rodila. Glumica je podijelila četiri fotografije s nedavnog snimanja, čime je odmah privukla ogromnu pažnju javnosti i medija. Uz seriju provokativnih fotografija zagonetno je napisala: "Sve je ljepše jer smo osuđeni na propast."

Na fotografijama sjedi na podu odjevena u uski crni korzet i tange. Svoj je izgled upotpunila crnim čarapama do bedara i sandalama s platformom ukrašenim motivima listova marihuane. Oko vrata je nosila crnu ogrlicu sa srebrnim šiljcima, što je dodatno naglasilo njezin prepoznatljiv stil.

Fox je podijelila slične fotografije i na svom Instagram Storyju, gdje je napisala kratku poruku svojim pratiteljima: "Živa sam, nove slike su upravo objavljene."

Podsjetimo, glumica je prije više od godinu dana izbrisala je sve sa svog profila usred glasina o prekidu s reperom Machine Gun Kellyjem (MGK). Kako je pisao Page Six, sumnjalo se da ju je MGK varao s drugim ženama. Nakon brisanja profila, ostavila je samo jednu fotografiju: onu kojom je objavila svoju trudnoću.

Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Kasnije je rodila svoje četvrto dijete, prvo s MGK-om, koje su nazvali Saga. Njezin partner nedavno je predstavio i potpuno novu tetovažu koju je posvetio njihovoj kćeri.