Poznata manekenka uplašila je svoje obožavatelje objavom iz bolnice: Objasnila što je bilo

Barbara Palvin (31) uplašila je obožavatelje objavom na društvenim mrežama. Naime, mađarska manekenka javila se iz bolničkog kreveta. Palvin je otkrila da se već dulje vrijeme bori s endometriozom, bolesti koja pogađa brojne žene. Manekenka je pojasnila da već duži period ima menstrualne tegobe koje se odnose na umor, jaku bol, obilno i neredovito krvarenje, kao i neprospavane noći na podu kupaonice.

- Mislila sam da je to jednostavno tako kod mene. Ali nedavno su mi savjetovali da potražim specijalista za endometriozu kako bi se vidjelo jesu li moji simptomi uzrokovani time - napisala je manekenka.

Iako na preglede ide redovito, bolest joj nije odmah bila otkrivena.

- Svake godine idem na preglede kod svog ginekologa, mislila sam da bih do sada znala da imam endometriozu, ali ispostavilo se da se endometrioza ne može dijagnosticirati općim pregledima. Tako sam otišla i tri mjeseca kasnije operirana sam. Od tada sam konačno imala lakšu menstruaciju i sada znam razliku - nastavila je Palvin.

Manekenka je savjetovala i svojim obožavateljicama da svakako obave pregled ako sumnjaju da imaju endometriozu, jer je njoj puno pomoglo na čemu je danas mnogo zahvalna.

- Rana dijagnoza i liječenje vrlo su važni za sprječavanje dugoročnih komplikacija, a sada sam više svjesna svog tijela kako bih brzo reagirala ako je potrebno. Zato sam i posljednja 3 mjeseca iskoristila za odmor i potpuno ozdravljenje. Uzbuđena sam zbog ovog novog poglavlja svog života i sada sam spremna vratiti se na posao - zaključila je Palvin.