Obavijesti

Show

Komentari 0
OTVORENO PROGOVORILA

Poznata manekenka uplašila je svoje obožavatelje objavom iz bolnice: Objasnila što je bilo

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Poznata manekenka uplašila je svoje obožavatelje objavom iz bolnice: Objasnila što je bilo
1
Foto: Instagram

Iako je redovito išla na preglede, Barbari je bolest otkrivena nešto kasnije. Operirana je tri mjeseca nakon specijalističkog pregleda. Da otiđu na pregled savjetovala je i svojim obožavateljicama.

Barbara Palvin (31) uplašila je obožavatelje objavom na društvenim mrežama. Naime, mađarska manekenka javila se iz bolničkog kreveta. Palvin je otkrila da se već dulje vrijeme bori s endometriozom, bolesti koja pogađa brojne žene.  Manekenka je pojasnila da već duži period ima menstrualne tegobe koje se odnose na umor, jaku bol, obilno i neredovito krvarenje, kao i neprospavane noći na podu kupaonice. 

- Mislila sam da je to jednostavno tako kod mene. Ali nedavno su mi savjetovali da potražim specijalista za endometriozu kako bi se vidjelo jesu li moji simptomi uzrokovani time - napisala je manekenka. 

Iako na preglede ide redovito, bolest joj nije odmah bila otkrivena. 

- Svake godine idem na preglede kod svog ginekologa, mislila sam da bih do sada znala da imam endometriozu, ali ispostavilo se da se endometrioza ne može dijagnosticirati općim pregledima. Tako sam otišla i tri mjeseca kasnije operirana sam. Od tada sam konačno imala lakšu menstruaciju i sada znam razliku - nastavila je Palvin. 

PREPOZNAJTE SIMPTOME Osam znakova tihe bolesti koja može uzrokovati neplodnost kod jedne od 10 žena
Osam znakova tihe bolesti koja može uzrokovati neplodnost kod jedne od 10 žena

Manekenka je savjetovala i svojim obožavateljicama da svakako obave pregled ako sumnjaju da imaju endometriozu, jer je njoj puno pomoglo na čemu je danas mnogo zahvalna.  

- Rana dijagnoza i liječenje vrlo su važni za sprječavanje dugoročnih komplikacija, a sada sam više svjesna svog tijela kako bih brzo reagirala ako je potrebno. Zato sam i posljednja 3 mjeseca iskoristila za odmor i potpuno ozdravljenje. Uzbuđena sam zbog ovog novog poglavlja svog života i sada sam spremna vratiti se na posao - zaključila je Palvin. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Naša poznata pjevačica objavila kako roni u tangicama
VRUĆI LJETNI PRIZORI

FOTO Naša poznata pjevačica objavila kako roni u tangicama

Domenica Žuvela ima ispunjeno ljeto, sudeći po njezinim objavama na društvenim mrežama. Izlazi, uživa na suncu i u moru, a svoje pratitelje je oduševila snimkom kako roni... Pjevačica i inače dobiva komplimente na svoju vitku figuru
Kraj braka: Emil Tedeschi mlađi i Nika Perenčević su se razveli
U BRAKU BILI OD 2019.

Kraj braka: Emil Tedeschi mlađi i Nika Perenčević su se razveli

Par se oženio 2019. godine, a tri godine kasnije dobili su sina kojeg su nazvali Emil, prema ocu i djedu. Ljubav je ipak došao kraj, što je potvrdio i sam Emil Tedeschi mlađi
Pogledajte što vas čeka u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Pogledajte što vas čeka u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje u utorak 19. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025