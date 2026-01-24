Poznata slatkica s malih ekrana neprepoznatljiva je: Evo kako danas izgleda Mischa Barton

Mischa Barton proslavila se serijom "The O.C." u kojoj je utjelovila Marissu Cooper, a početkom novog milenija bila je jedna od najpopularnijih glumica. Medijske stupce je punila i svojim raskalašenim životom, a sad bi ju rijetki prepoznali. Danas slavi 40. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Mischa Barton rođena je 24. siječnja 1986. godine, a proslavila se ulogama u kazalištu te na filmu i u serijama.
Najpoznatija uloga do danas joj je ostala ona Marisse Cooper u seriji "The O.C." za koju je dobila i nekoliko nagrada. Nekoliko časopisa u to ju je vrijeme proglasilo najpopularnijom glumicom.
Dani najveće slave nisu potrajali predugo, a nakon te serije karijera joj je išla dalje, no zbog privatnih zavrzlama nije dugo potrajala.
Okrenula se drogama i alkoholu, dva puta je završila i na psihijatriji.
Još 2009. su je uhitili pod utjecajem marihuane, a 2017. je doživjela živčani slom, nakon kojeg je završila u psihijatrijskoj ustanovi. Uhićena je i zbog vožnje pod utjecajem alkohola te je nekoliko puta bila na odvikavanju.
Zbog lošeg životnog stila imala je i financijske probleme, a sve je započelo kada su tabloidi došli do podatka da je glumica u problemima jer nije platila hipoteku.
Tužila je i vlastitu majku Nualu Barton, koja joj je svojevremeno bila menadžerica jer je zaključila da joj je uskraćivala plaću te je otjerala iz vlastite kuće.
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
