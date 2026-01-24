Obavijesti

SLAVI 40. ROĐENDAN

Poznata slatkica s malih ekrana neprepoznatljiva je: Evo kako danas izgleda Mischa Barton

Mischa Barton proslavila se serijom "The O.C." u kojoj je utjelovila Marissu Cooper, a početkom novog milenija bila je jedna od najpopularnijih glumica. Medijske stupce je punila i svojim raskalašenim životom, a sad bi ju rijetki prepoznali. Danas slavi 40. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
'The O.C.' DVD release press conferece, Tokyo, Japan - 30 Jan 2007
Mischa Barton rođena je 24. siječnja 1986. godine, a proslavila se ulogama u kazalištu te na filmu i u serijama. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
