Poznati detalji ubojstva repera C. Gambina: Čulo se nekoliko hitaca, policija traži počinitelja

C.Gambino pogođen je s dva metka u javnoj garaži u Göteborgu u Švedskoj. Policija je u utorak navečer oko 22.40 stigla u garažu gdje se nalazio muškarac s prostrjelnom ranom. Prebačen je u bolnicu na hitni prijem, ali je preminuo od posljedica ranjavanja.

Policija je kasnije objavila kako se radi o 25-godišnjem švedskom reperu C.Gambinu. On je prije nepunih mjesec dana bio proglašen reperom godine na dodjeli švedskih glazbenih nagrada Grammis. Policija je u srijedu započela istragu ubojstva i traga za jednim ili više počinitelja.

- Radimo na prikupljanju informacija od stanovnika na tom području i tragamo za počiniteljem ili počiniteljima. Trenutačno nemamo osumnjičenih - rekao je Jens Andersson, glasnogovornik policije.

Prema navodima policije, na mjestu zločina ispaljeno je više hitaca.

- Uveliko tražimo nekoliko tragova i pokušavamo složiti slagalicu. Mnogo je ljudi koji rade na slučaju i nisu koncentrirani na malo područje - dodaje Andersson.

Susjed koji se nalazio u blizini mjesta zločina naveo je kako je čuo pucnjeve, tvrdi Aftonbladet.

- Bilo je vjerojatno pet, šest, sedam hitaca - kazao je susjed.

Prema izvorima Aftonbladeta, ubijen reper vjerojatno je bio povezan s bandama u Göteborgu. C.Gambino imao je zajednički posao s ranije osuđivanim članom bande kojeg policije povezuje s mrežom Norra Biskop.

Švedska policija tvrdi kako su svjedoci trebali vidjeti kako automobil odlazi s mjesta događaja nedugo nakon pucnjave, a također je pozvala sve koje su primijetile događaj da ih kontaktiraju.