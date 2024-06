Tužno priznanje slavne glumice: 'Patim od ozbiljne depresije, ne uživam u životu ni u stvarima...'

Glumica Christina Applegate (52), koja je široj publici poznata po ulozi Kelly Bundy u seriji 'Bračne vode', iskreno je opisala svoju duševnu bol koju osjeća usred borbe s multiplom sklerozom. Priznala je da je osjetila 'pravu depresiju' dok se nosila s bolešću.

Christina Applegate receives a star on Hollywood's Walk of Fame | Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Applegate je u podcastu koji vodi s prijateljicom Jamie Lynn-Sigler otkrila da je bila u 'pravoj depresiji u kojoj ti se je*e za sve' i da ju je to počelo plašiti. Tu epizodu glumica je snimila početkom ove godine, a u njoj je priznala i da joj je jedan od najizazovnijih dana bilo kada se pojavila na dodjeli nagrada Emmy.

- Evo, stvarno iskreno... Nije mi gušt živjeti. Ne uživam u životu. Više ne uživam u stvarima. Ako bi netko došao do mene i legao u krevet sa mnom i porazgovarao, kao što si to ti učinila i jedna moja prijateljica neki dan, onda bi mi to bilo ugodno. U tome uživam. Ali ako mi netko kaže, hajde ustani, idemo prošetati, ili me pozove na kavu, kažem da ne uživam u tome - kazala je Applegate, navodi Daily Mail.

Od iste bolesti boluje i 43-godišnja Jamie, a prijateljici je savjetovala da prestane uspoređivati sadašnje stanje s prošlošću.

- Tako je teško živjeti u tijelu s invaliditetom. To je jako teško. Neću ti to oduzeti i tu sam za tebe - rekla joj je Jamie.

The 75th Primetime Emmy Awards in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI

- Ali još je teže kad se krenete uspoređivati s onim kako je bilo prije. Mislim, i sama to radim i dalje, ali u trenucima kad sve malo bolje prihvaćam. To mi uklanja malo patnje koju osjećam. Jednom kada dođeš do toga da prihvaćaš da je od sada ovako, možda čak i zauvijek... Za mene to nije dovoljan razlog da prestaneš živjeti jer ja sjedim ovdje, preko puta tebe, a ti si i dalje osoba koja me nasmijava kako me nitko drugi ne može nasmijati - dodala je prijateljica.

- Ne mogu dopustiti da odustaneš, ne mogu. Učini to zbog mene. Nadam se da će ti ovaj podcast dodatno ukazati na tvoje vrijednosti i pokazati ti koliko si nevjerojatno jaka i koliko zaslužuješ da si daš priliku - dodala je Singler.

Christina joj je potom opisala kako se osjeća.

- Trenutno sam u depresiji, koju nisam osjetila godinama. Baš ona prava, ‘nek se sve je*e‘ depresija. To me pomalo i plaši jer se osjećam kao da je stvarno ‘kraj‘. Znaš da inače to ne govorim, ne mislim tako, ali smatram da sam zarobljena u ovoj tami sada, u kojoj ranije nisam bila, koju nisam osjetila sigurno 20 i nešto godina - navela je Applegate, koja je dugo izbjegavala terapiju kako se ne bi morala suočiti s emocijama.

Christina Applegate receives a star on Hollywood's Walk of Fame | Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

- Izbjegavala sam terapiju otkako mi je postavljena dijagnoza jer se toliko bojim da ću početi plakati i da neću moći prestati. Bojim se da će moje brane popustiti i da se neću moći zaustaviti - rekla je.

Jamie je saznala svoju dijagnozu dok je imala samo 20 godina, a Christini je multipla skleroza dijagnosticirana 2021. godine.