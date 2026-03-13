Obavijesti

WARWICK DAVIS

Poznati glumac iz Harry Pottera dobio veliko priznanje kralja: Uručio mu ga je princ William

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Jordan Pettitt

Zvijezda filmova o Harryju Potteru i dugogodišnji zagovornik prava osoba s patuljastim rastom nagrađen je prestižnim britanskim odličjem na svečanosti u dvorcu Windsor

Britanski glumac Warwick Davis, poznat po ulozi profesora Flitwicka u filmovima o Harryju Potteru, odlikovan je titulom Officer of the Order of the British Empire (OBE) za doprinos glumi i humanitarnom radu.

Priznanje mu je uručio Prince William, princ od Walesa, na svečanoj ceremoniji u Windsor Castle. Davis se našao na novogodišnjoj listi odlikovanja za 2026. godinu koju dodjeljuje kralj Charles, zajedno s poznatim imenima poput Idris Elba i Cynthia Erivo, piše The Sun.

Titula OBE jedno je od najvažnijih britanskih odličja koje dodjeljuje kraljevska obitelj u okviru Order of the British Empire. Dodjeljuje se osobama koje su dale izniman doprinos društvu, kulturi ili javnom životu, bilo na lokalnoj ili nacionalnoj razini.

Investitures at Windsor Castle
Foto: Jordan Pettitt

Posebno je pohvaljen za humanitarni rad i podršku osobama s patuljastim rastom. Naime, 2012. godine zajedno sa svojom pokojnom suprugom Samantha Davis osnovao je humanitarnu organizaciju Little People UK, koja pomaže osobama s različitim oblicima patuljastog rasta. Organizacija je tijekom godina prikupila stotine tisuća funti za podršku ljudima koji žive s tim teškim zdravstvenim stanjima.

Sam Davis rođen je s rijetkim oblikom patuljastog rasta poznatim kao Spondyloepiphyseal dysplasia congenita. Glumac je jednom prilikom opisao svakodnevne tegobe koje ta bolest uzrokuje riječima da se osjeća „kao da svaki dan imate najgoru gripu u životu“.

Davis je tijekom karijere ostvario niz prepoznatljivih uloga. Uz profesora Flitwicka, u filmovima o Harryju Potteru glumio je i goblina Griphook, a potvrdio je i da će se ponovno pojaviti u svijetu čarobnjaka u najavljenom rebootu popularne franšize.

EE BAFTA Film Awards 2025 - London
Foto: Matt Crossick

Njegova karijera traje više od 40 godina, a među najpoznatijim ulogama je i lik Wicket the Ewok u filmovima iz franšize Star Wars. Također je glumio u humorističnoj televizijskoj seriji Life’s Too Short.

Za svoj glumački rad i zagovaranje prava osoba s invaliditetom Davis je 2025. godine dobio i najviše priznanje Britanske akademije za film i televiziju – BAFTA Fellowship. Tada je izjavio: „Ovo je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila – a glumio sam u Star Warsu.“

EMOTIVNI WARWICK DAVIS Zvijezda 'Harry Pottera' dobila posebnu nagradu BAFTA-e: 'Ovo je za moju preminulu suprugu'
Zvijezda 'Harry Pottera' dobila posebnu nagradu BAFTA-e: 'Ovo je za moju preminulu suprugu'

Nagradu je posvetio svojoj supruzi Samanthi Davis, koja je preminula 2024. godine.

