Poznati glumac sjeo preko puta Tarika u 'Milijunašu': Znate li vi odgovor na pitanje za 5000 €?

Na vruću stolicu preko puta Tarika Filipovića u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?' sjeo i poznati kazališni i televizijski glumac Siniša Ružić. Član zagrebačkog dramskog kazališta Gavella pomoć prvog džokera zatrebao je već na pitanju za 600 eura.

Naime, nije znao tko je bio predsjednik SAD-a tijekom većine razdoblja u kojem je predsjednik Hrvatske bio Franjo Tuđman.

Ponude su bile: A) George Bush mlađi, B) George Bush stariji, C) Bill Clinton ili D) Ronald Reagan.

Foto: HRT

Siniša je mislio da je riječ o Billu Clintonu, no nije bio posve siguran pa je odlučio zatražiti džoker "pola-pola". Preostali su mu odgovori A i C, a nakon kratkog razmišljanja odabrao je C) Bill Clinton i točno odgovorio na sedmo pitanje.

Na pitanju za 1000 eura Siniša je zatražio pomoć publike. Pitanje je glasilo: "Koliko je ljudi na Da Vincijevoj "Posljednjoj večeri" desno od Isusa?" Opcije su bile: A) 4, B) 5, C) 6 i D) 7.

Najveći broj glasova, 47 posto, publika je dala odgovor D) 7, dok je 33 posto odabralo odgovor C) 6, 20 posto odgovor B) 5, a odgovor A) 4 nije imao nijedan glas.

Foto: HRT

Siniša, iako je imao sugestiju publike, odlučio je slijediti vlastitu procjenu i kao konačan odgovor naveo C) 6, što se pokazalo točnim.

Na idućem pitanju Siniša je iskoristio džoker "zovi" jer nije znao u kojem ljubavnom filmu Hugh Grant nije glumio. U ponudi su bili: A) Dva tjedna za ljubav, B) Ta luda ljubav, C) Ja u ljubav vjerujem ili D) Zapravo ljubav.

Džoker nije znao točan odgovor, bio je siguran da je Grant glumio u filmovima "Ja u ljubav vjerujem" i "Zapravo ljubav". Siniša je odlučio riskirati i kao konačan odgovor naveo B) Ta luda ljubav, što se pokazalo točnim te je osvojio 2500 eura.

Foto: HRT

Na pitanju za 5000 eura Siniša je odlučio odustati. Pitanje za prelazak drugog praga je glasilo:

"Iz kojeg je romana rečenica "Čovjek može propasti, ali ne može biti poražen"?"

A) Krik i bijes, B) Proces, C) Starac i more ili D) Stranac?

Foto: HRT

Da je odgovarao, Siniša bi odabrao D) Stranac, no točan odgovor bio je C) Starac i more.

Na kraju je Siniša napustio kviz s osvojenih 2500 eura, zadovoljan svojom igrom i odlukama.