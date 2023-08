Poznati glumac u novom filmu glumi s cijelom obitelji: Mlađa kćer preuzela je glavnu ulogu

Netflix je najavio novi film 'You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah' koji bi svjetlo dana na ovoj platformi trebao ugledati krajem ovog mjeseca, točnije 25. kolovoza. Jednu od uloga igra i poznati glumac Adam Sandler (56), dok njegova mlađa kći Sunny (14) igra glavnu ulogu, a u filmu se pojavljuje i cijela Sandler obitelj.

Američki komičar, glumac i producent istaknuo se u više poznatih humorističnih filmova. Osim filmova u kojima je utjelovio razne uloge, glumac ni posljednjih nekoliko godina ne staje s radom tako da ga imamo priliku gledati i u novim projekcijama.

U posljednje vrijeme Sandler puno surađuje sa streaming platformom Netflix, a ove je godine objavljen i film 'Slučajni detektivi 2'.

Novi film bi svjetlo dana na toj platformi trebao ugledati krajem ovog mjeseca, točnije 25. kolovoza. Ova komedija adaptacija je istoimenog romana spisateljice Fione Rosenbloom, koji prati dvije tinejdžerice, najbolje prijateljice, Stacy Friedman i Lydiju Katz, te njihove školske dogodovštine.

Stacy je zaljubljena u Andyja Goldfarba, popularnoga kolegu iz škole, a cijeli život joj se promijeni nakon što joj najbolja prijateljica preotme simpatiju. Film prati njezine pripreme za bat micvu, a zbog promjene odnosa s najboljom prijateljicom Stacy se događaju različite situacije koje umalo dovedu do toga da njezina bat micva bude otkazana.

Poznati glumac u ovom filmu igra Dannyja Friedmana, oca glavne junakinje Stacy, a u filmu glumi i cijela obitelj Sandler, kako piše CNN.

Glavnu junakinju Stacy igra Adamova mlađa kći Sunny (14). U filmu glumi i druga glumčeva kći, Sadie (17), i to Ronnie Friedman, dok Adamova supruga Jackie igra Gabi Rodriguez Katz.

Inače, ovo nije prvi film u kojem Sandler glumi sa svojim kćerima. Poznati glumac svoju je obitelj uveo u posao kojim se bavi, a djevojkama je već normalno biti na ekranu s tatom.

Njegova mlađa kći Sunny tako je s Adamom glumila u filmovima 'Jack and Jill', kao i u oba nastavka komedije 'Grown Ups' i 'That's My Boy', 'Just Go With It', 'Blended' i 'Murder Mystery'.

Adam je svoju suprugu Jackie upoznao na snimanju filma 'Big Daddy' 1999. godine, a par je zajedno glumio i u filmu 'Little Nicky' godinu poslije. Česta druženja Adama i Jackie, kako poslovna tako i privatna, rezultirala su vijestima o njihovoj vezi 2001., a vjenčali su se 2003. godine.

Par ima dvije kćeri, koje su dobili 2006. godine, Sadie, i 2008. godine Sunny, a glumac rijetko govori o svojoj djeci. Samo je nekoliko puta tijekom godina istaknuo koliko voli svoje kćeri te koliko mu sreće donose.

– Najviše me vesela moja djeca, zbog kojih sam napravio i neke životne prilagodbe – rekao je u intervju 2018. godine te dodao da mu je životni ritam sada takav da bi mogao što više vremena provesti uz svoju obitelj.

Dvije godine poslije komentirao je i česte uloge svojih kćeri u filmovima na kojima radi te kazao da je sve to njihova želja.

– One naprave da to izgleda kao da ih ja forsiram – našalio se glumac pa dodao da u stvarnosti kćeri njega stalno ispituju mogu li biti u njegovu idućem filmu.