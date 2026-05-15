Poznati Hrvati otkrili su najluđe priče sa svih krajeva svijeta

Sinoć je u rasprodanom klubu SAX! održana nova epizoda 13. sezone talk-showa Ženska priča, a tema večeri bila je jedna od onih koja gotovo svakome budi posebne emocije, putovanja. O avanturama, kulturama, izazovima i životnim lekcijama koje donose putovanja govorili su Tončica Čeljuska, Andrea Trgovčević, Slavko Sobin i Hrvoje Rupčić.

Večer je pokazala da putovanja nisu samo bijeg od svakodnevice, već prilika za osobni rast, pomicanje vlastitih granica i susrete koji ostavljaju trajan trag.

Tončica Čeljuska otkrila je da najviše voli tropske krajeve te da bi bez razmišljanja mogla živjeti na Havajima, koje opisuje kao savršen spoj luksuza, prirode i opuštenog načina života. Putovanja u njoj bude pojačanu znatiželju i energiju, tada joj ništa nije teško, a svijet promatra širom otvorenih očiju. Prisjetila se i šoka koji je doživjela u Indiji suočivši se s kastinskim sustavom i ekstremnim razlikama u životnim uvjetima. Kroz humor je podijelila i iskustva s krstarenja s prijateljicama, gdje početna euforija nerijetko preraste u sitne svađe.

Foto: Matej Marjanović

Andrea Trgovčević govorila je o tome kako su je putovanja oblikovala od nesigurne djevojčice do samouvjerene žene. Posebno dramatično iskustvo doživjela je u Afganistanu u trenutku kada su Talibani preuzimali vlast. Prisjetila se trenutka kada joj je talibanski vojnik sa zlatnim kalašnjikovom zapriječio put, a suprug ju je zaštitio tako da je stao između nje i kalašnjikova i objašnjavao da su turisti. Ispričala je i nevjerojatnu anegdotu iz Mozambika, gdje ju je lokalac prepoznao kao Bosanku i povezao sa svojim šefom koji je bio iz Bosne. On ih je tada ugostio, ponudio rakijom i proveo kroz cijeli grad. Otkrila je i kako je jedna gastronomska avantura s dvanaest kamenica završila s trodnevnom želučanom virozom i temperaturom od 42 stupnja.

Foto: Matej Marjanović

Slavko Sobin priznao je da mu je hrana neizostavan dio svakog putovanja te da upravo kroz lokalnu gastronomiju najbolje upoznaje kulturu zemlje. Posebno ga je oduševio Vijetnam, dok je doček Nove godine u Sahari opisao kao jedno od najljepših iskustava u životu. Naglasio je i kako su ga putovanja naučila otvorenosti prema različitim kulturama i običajima, a također je istaknuo kako najviše voli prašinarsko-boemski stil putovanja, kada hoda bos po gradu bez plana i programa.

Hrvoje Rupčić podijelio je brojne avanture sa svojih ekspedicija, uključujući dvomjesečno zaručničko putovanje motorom kroz Iran, te nedavno obiteljsko putovanje u Marocco, kada se supruzi i njemu prvi put pridružio petogodišnji sin Petar. Upravo je Petar glavni lik njegove knjige "Djeca imotske krajine" koja uskoro izlazi. Istaknuo je kako su ga upravo putovanja naučila da na svijetu postoji nevjerojatno mnogo dobrih i nesebičnih ljudi. Prisjetio se i teškog trovanja hranom u Maroku, penjanja na Himalaju te neobičnog iranskog običaja “dor dor”, tijekom kojeg mladi muškarci na kružnim tokovima pokušavaju iz automobila uspostaviti kontakt s djevojkama koje im se sviđaju.

Foto: Matej Marjanović

Publika je s velikim zanimanjem pratila večer ispunjenu nevjerojatnim pričama, humorom i inspirativnim iskustvima koja su pokazala da putovanja obogaćuju život, šire horizonte i često nas mijenjaju više nego što očekujemo.

Sav prihod od prodanih ulaznica doniran je udruzi Europa Donna Hrvatska, a snimka emisije bit će dostupna na YouTube kanalu Marijane Perinić.