'Ženska priča' pokazala je kako su hrana, smijeh i blagdani savršena dobitna kombinacija

U utorak navečer je u prepunom klubu SAX! održana nova epizoda popularnog talk-showa Ženska priča, koju je voditeljica i spisateljica Marijana Perinić posvetila hedonizmu i blagdanskom raspoloženju. Tema večeri bila je “Gušti su gušti”, a gosti su bili televizijska voditeljica Antonija Blaće, influencerica Meri Goldašić, chef Ivan Pažanin i fitness trener Mario Valentić.

Publika je već na početku saznala da veselu četvorku povezuje ista stvar – svi obožavaju hranu i kuhanje, a još više uživaju u pravilima 5 P: pojesti, popiti, plesati, pjevati i putovati. Uz smijeh su se složili kako onaj tko istinski uživa u životu teško može imati ravan stomak.

Meri Goldašić ispričala je kako, otkako je smršavjela 30 kilograma, stalno pazi na vagu te si dopušta najviše dva kilograma viška, a kad ih dosegne odmah posti. Priznala je da toliko voli dobru spizu da jedva čeka jutro samo da može doručkovati, na što ju je Antonija duhovito pitala: “Pa šta čekaš? Zar se nitko od vas ne diže usred noći nešto gricnut?” Meri već godinama ne jede meso, ali zato obožava mlince i čokoladne krafne, a po sjećanju iz vremena dok je još jela meso rekla je da je “tim punjena paprika”.

Foto: Matej Marjanović

Antonija Blaće se nadovezala rekavši da cijeli život ima plus/minus deset kilograma, ali se time ne opterećuje. Zbog voditeljstva u “Životu na vagi” skinula je više od 12 kilograma i novu kilažu uspješno održava. Obožava božićni period i otkrila je kako u to vrijeme praktički samo dolazi doma istuširati se. Također je priznala kako je do dočeka nove godine već izmorena, te da ih se često ne sjeća. Draži su joj badnjaci i u njima uživa. Otkrila je i da je kuhati naučila jer je živjela sama i uvijek bila gladna, dok je peglanje nešto što joj nikako ne ide. Iz publike ju je bodrio suprug Hrvoje Brlečić, s kojim je u sretnom braku više od deset godina.

Mario Valentić je nasmijao publiku izjavom da mu ljudi ne vjeruju koliko može pojesti. Najviše voli situacije u slastičarnicama kada prodavači shvate da su svi kolači koje naručuje samo za njega. Slab je na slatko, a hrana koju može jesti bez prestanka je riža na mlijeku. Kod kućanskih poslova najjači je u kuhanju i čišćenju kuhinje, a ispričao je i kako voli darivati egzotične poklone pa je tako tati za 60. rođendan poklonio dvije koze.

Foto: Matej Marjanović

Ivan Pažanin je u potpunosti opravdao temu večeri rekavši da mu je hrana smisao života, iako u njoj ne pretjeruje jer se u mladosti dugo borio s viškom kilograma. Obožava vino, cigare i putovanja, a kao najdraža mjesta izdvojio je Tajland i Maltu, gdje se i tetovirao. Trenutno je poslovno u Zagrebu zbog svoje adventske kućice na Fuliranju, gdje se svakodnevno mogu probati njegovi burgeri. Marijana je publiku dobro nasmijala izjavom da je “nakon Pažaninovog burgera dobila pet kila, ali da ne žali ni sekunde”. Ivan je ispričao i da je “rođen smiješan” te da u njegovom domu za blagdane kuha cijela obitelj. Nasmijao je publiku i otkrićem da njegova baka u francusku salatu stavlja čajnu salamu, pa je poručio da svi moraju probati. Dodao je i da obožava pašta šutu, pogotovo onu koja je odležala par dana u frižideru.

Foto: Matej Marjanović

Razgovor se dotaknuo i blagdanskih običaja. Meri i Antonija Badnjak provode u centru Zagreba, kad je najveća ludnica. Meri obično skuha večer ranije, a Antonija Božić provodi kod svekrve, najviše se veseli francuskoj salati. Mario svake godine odlazi roditeljima u Petrinju. Ne pije alkohol, ali zato posebno uživa u maminoj juhici. Kod Pažaninovih se, kako kaže, kuha na sve strane, od pašticade i domaćih njoka do prasetine, janjetine i fritula.

Večer je dodatno podigao glazbeni gost Boris Rogoznica, koji je svojim nastupom raspjevao i goste i publiku te zaključio večer prigodnim božićnim pjesmama. Show je, kao i posljednjih mjeseci, bio rasprodan u rekordnom roku – u manje od dva sata, što još jednom potvrđuje da je Ženska priča postala jedan od najtraženijih talk-showova u Hrvatskoj, a sav prihod od ulaznica doniran je Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.

Snimak cijele emisije će biti objavljen u nedjelju, 7. prosinca na YouTube kanalu voditeljice Marijane Perinić.