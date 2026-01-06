Poznati komičar ženu je ostavio zbog 26 godina mlađe kolegice, sam je osmislio kultne uloge

Rowan Sebastian Atkinson rođen je u Engleskoj 6. siječnja 1955. godine. Studirao je na sveučilištima Newcastle i Oxford te je diplomirao elektrotehniku, a skečeve je počeo izvoditi dok je bio student na Oxfordu. Nakon što je diplomirao fokusirao se na komediju, sudjelovao je na poznatom festivalu Fringe u Edinburghu te je malo nakon toga počeo nastupati u kazalištima. Radio je za BBC Radio 3, a 1979. godine je za BBC osmislio show "Not the Nine O'clock News" u kojem je bio i glavna zvijezda. Samo dvije godine kasnije postao je najmlađi izvođač koji je glumio u samostalnoj predstavi na West Endu.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

"Blackadder" i "Tanka plava linija" samo su neke od televizijskih serija u kojima je briljirao, a 1990. godine je postigao svjetsku slavu serijom "Mr. Bean" u kojem je igrao glavnu ulogu. Upravo Atkinson je seriju i osmislio, a postala je toliko uspješna da je 1997. godine pretočena na velika platna. Kao Mr. Bean pojavio se i 2012. godine na otvaranju Olimpijskih igara u Londonu. Svijet je osvojio i kao Johnny English. "The Observer" je slavnoga glumca uvrstio 2003. godine u top 50 najsmješnijih britanskih komičara u povijesti.

Rowan Atkinson i vizažistica Sunetra Sastry upoznali su se krajem 80-ih godina dok su zajedno radili za BBC. Vjenčali su se 1990. godine te su u braku dobili dvoje djece. Godine 2013. glumac je započeo vezu s kolegicom Louise Ford, a upoznali su se dok su zajedno radili na predstavi. Mediji su intenzivno pratili njihovu vezu te su tvrdili da su razorili dvije obitelji, a u centru pažnje bila je i njihova razlika u godinama. Naime, Ford je 26 godine mlađa od Atkinsona. Nakon što je ona ostavila tadašnjeg dečka i on suprugu, zajedno su dobili kćer. I dalje su zajedno, no svoju vezu pokušavaju držati dalje od medija.

Foto: Ian West

Atkinson je inače strastveni vozač automobila, a sudjelovao je u nekoliko utrka. Ima vozačku dozvolu za kamione, za koju je na početku karijere tvrdio da mu je dobro došla i pri snimanju nekih scena za serije. Imao je nekoliko nesreća tijekom godina, no nijedna nije bila ozbiljnija. Zanimljivo, nekoliko puta je u medijima pričao kako nikada u životu neće imati auto marke Porsche jer ima "problem" s njima te se ne slaže s ljudima koji posjeduju vozilo te marke.