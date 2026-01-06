Komičar Rowan Atkinson u svijetu je najpoznatiji po ulozi Mr. Beana, a tijekom uspješne karijere utjelovio je brojne uloge. Danas slavi 71. rođendan.
Poznati komičar ženu je ostavio zbog 26 godina mlađe kolegice, sam je osmislio kultne uloge
Rowan Sebastian Atkinson rođen je u Engleskoj 6. siječnja 1955. godine. Studirao je na sveučilištima Newcastle i Oxford te je diplomirao elektrotehniku, a skečeve je počeo izvoditi dok je bio student na Oxfordu. Nakon što je diplomirao fokusirao se na komediju, sudjelovao je na poznatom festivalu Fringe u Edinburghu te je malo nakon toga počeo nastupati u kazalištima. Radio je za BBC Radio 3, a 1979. godine je za BBC osmislio show "Not the Nine O'clock News" u kojem je bio i glavna zvijezda. Samo dvije godine kasnije postao je najmlađi izvođač koji je glumio u samostalnoj predstavi na West Endu.
"Blackadder" i "Tanka plava linija" samo su neke od televizijskih serija u kojima je briljirao, a 1990. godine je postigao svjetsku slavu serijom "Mr. Bean" u kojem je igrao glavnu ulogu. Upravo Atkinson je seriju i osmislio, a postala je toliko uspješna da je 1997. godine pretočena na velika platna. Kao Mr. Bean pojavio se i 2012. godine na otvaranju Olimpijskih igara u Londonu. Svijet je osvojio i kao Johnny English. "The Observer" je slavnoga glumca uvrstio 2003. godine u top 50 najsmješnijih britanskih komičara u povijesti.
Rowan Atkinson i vizažistica Sunetra Sastry upoznali su se krajem 80-ih godina dok su zajedno radili za BBC. Vjenčali su se 1990. godine te su u braku dobili dvoje djece. Godine 2013. glumac je započeo vezu s kolegicom Louise Ford, a upoznali su se dok su zajedno radili na predstavi. Mediji su intenzivno pratili njihovu vezu te su tvrdili da su razorili dvije obitelji, a u centru pažnje bila je i njihova razlika u godinama. Naime, Ford je 26 godine mlađa od Atkinsona. Nakon što je ona ostavila tadašnjeg dečka i on suprugu, zajedno su dobili kćer. I dalje su zajedno, no svoju vezu pokušavaju držati dalje od medija.
Atkinson je inače strastveni vozač automobila, a sudjelovao je u nekoliko utrka. Ima vozačku dozvolu za kamione, za koju je na početku karijere tvrdio da mu je dobro došla i pri snimanju nekih scena za serije. Imao je nekoliko nesreća tijekom godina, no nijedna nije bila ozbiljnija. Zanimljivo, nekoliko puta je u medijima pričao kako nikada u životu neće imati auto marke Porsche jer ima "problem" s njima te se ne slaže s ljudima koji posjeduju vozilo te marke.
