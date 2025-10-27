LEGENDARNI E-TYPE NA BUBNJU FOTO Ovo je jurilica Mr. Beana, s njom je glumio. Sad je prodaje

Rowan Atkinson, legendarni britanski komičar poznat po liku Mr. Beana, odlučio je prodati svoj osebujni dragulj na četiri kotača, Jaguar E-Type iz 1963. godine. Taj auto pojavio se u Netflixovoj seriji Man vs Bee, u kojoj Atkinsonov lik vodi epsku bitku s jednom upornom pčelom, uz neizbježnu štetu po luksuzni automobil. Kultni E-Type sada ide na aukciju u Birminghamu, a njegova filmska i osobna povijest čine ga jednim od najposebnijih primjeraka na tržištu.