LEGENDARNI E-TYPE NA BUBNJU

FOTO Ovo je jurilica Mr. Beana, s njom je glumio. Sad je prodaje

Rowan Atkinson, legendarni britanski komičar poznat po liku Mr. Beana, odlučio je prodati svoj osebujni dragulj na četiri kotača, Jaguar E-Type iz 1963. godine. Taj auto pojavio se u Netflixovoj seriji Man vs Bee, u kojoj Atkinsonov lik vodi epsku bitku s jednom upornom pčelom, uz neizbježnu štetu po luksuzni automobil. Kultni E-Type sada ide na aukciju u Birminghamu, a njegova filmska i osobna povijest čine ga jednim od najposebnijih primjeraka na tržištu.
Jaguar E-Type iz 1963. godine koji je glumio rame uz rame s Rowanom Atkinsonom u Netflixovoj seriji Man vs Bee – sada traži novog vlasnika. | Foto:
