FOTO Ovo je jurilica Mr. Beana, s njom je glumio. Sad je prodaje

Rowan Atkinson, legendarni britanski komičar poznat po liku Mr. Beana, odlučio je prodati svoj osebujni dragulj na četiri kotača, Jaguar E-Type iz 1963. godine. Taj auto pojavio se u Netflixovoj seriji Man vs Bee, u kojoj Atkinsonov lik vodi epsku bitku s jednom upornom pčelom, uz neizbježnu štetu po luksuzni automobil. Kultni E-Type sada ide na aukciju u Birminghamu, a njegova filmska i osobna povijest čine ga jednim od najposebnijih primjeraka na tržištu.
Foto:
Atkinsonov E-Type lakiran je u elegantnu nijansu Opalescent Gunmetal Grey, identičnu boji legendarnog prototipa 9600 HP koji je očarao svijet na predstavljanju 1961. godine.
Serija Man vs Bee ostavila je trag i na samom automobilu – tijekom snimanja uništeni su stražnje staklo, kontrolna ploča i dio karoserije.
| Foto: Profimedia
Nakon snimanja, automobil je pažljivo restauriran, ali je Atkinson zadržao rupu koju je sam izrezao u sceni – kao trajni suvenir iz snimanja.
Ispod dugog poklopca nalazi se 3,8-litreni redni šestcilindraš koji razvija oko 265 KS i omogućuje maksimalnu brzinu od 150 milja na sat.
Automobil je izvorno proizveden s volanom na lijevoj strani za američko tržište, no 1989. vraćen je u Ujedinjeno Kraljevstvo i pretvoren u desnorukaša.
Unutrašnjost je potpuno obnovljena, s novim sjedalima, vratima, oblogama i tepisima, no zadržan je izvorni motorni blok.
Osim što je filmska zvijezda, ovaj E-Type predstavlja rani primjerak modela koji mnogi nazivaju “najljepšim automobilom ikada proizvedenim”.
Uz automobil dolaze i dodatni dijelovi korišteni tijekom snimanja – rezervna armatura i staklo koja svjedoče njegovoj Netflix karijeri.
| Foto: Profimedia
Aukcija će se održati 8. studenoga u Birminghamu, a s obzirom na Atkinsonovu popularnost i filmsku priču, očekuje se žestoko nadmetanje kolekcionara.
| Foto: Profimedia