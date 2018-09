Poznati likovi iz dječje serije u stvari su bili gay cijelo vrijeme

Jedna od najpopularnijih dječjih serija na svijetu svakako je serija 'Sesame Street', odnosno 'Ulica Sezam', kako je kod nas prevedeno. U pitanju je serija u kojoj se kroz polusatnu epizodu, sastavljenu od nekoliko manjih, često tematski nepovezanih pojedinačnih priloga, pokušava djeci približiti neki koncept ili predočiti neka vijest.

Pored skečeva ili poučnih lutkarskih dijaloga, crtani filmova i dječjih pjesama, česti su pravi filmski osvrti o jednostavnim svakodnevnim situacijama ili o proizvodnji nekih proizvoda. Sve koji su gledali seriju dok su odrastali je 'Ulica Sezam' učila čitanju i pisanju, barem u anglofonim zemljama.

Danas legendarni likovi, Velika Ptica, Keksomlat, Elmo ili Oskar davali su okosnicu seriji i poznati su svima. Uz njih gotovo svatko je znao i za Ernija te Bertija, dvojicu vrlo povezanih prijatelja. A kako se nedavno otkrilo, ta povezanost je išla i dublje od običnog prijateljstva.

U nedavnom intervjuu je scenarist serije, Mark Saltzman, potvrdio ono što su neki sumnjali, da su Erni i Berti u stvari gay par. Potvrda je došla prilikom odgovora na pitanje je li autor Bertija i Ernija zamišljao kao gay par.

- Oduvijek sam smatrao da, bez ikakve agende, dok sam pisao Bertija i Ernija, oni jesu bili gay par. Nisam imao niti jedan drugi način kako da ih opišem. Uz to, nekoliko ljudi je opisalo Arnieja (piščev partner, op.a.) i mene kao 'Bertija i Ernija' - izjavio je Saltzman.

Nešto kasnije u intervjuu je dodao maleno obrazloženje.

- U osnovi, nisam znao kako da ih opišem osim kao par koji se voli - rekao je pisac.

Saltzman je nakon te potvrde želio objasniti zašto je došlo do toga da ih zamišlja kao gay par.

- Kako drugačije? To je ono što sam ja imao u životu, odnos poput njihovog. Kako da to ne prodre do mojeg pisanja? Stvari koje su živcirale Arnieja živcirale su i Bertija. Kako drugačije? - objasnio je scenarist.

Sam Saltzman je još tijekom 80-ih priznao javnosti da je gay te da živi s partnerom. Njegova obitelj rano je saznala, pa nije smatrao da ima smisla sakrivati tu tajnu.

Još uvijek nije jasno koliko će ovakvo otkriće utjecati na naredne epizode, ako ikako. Ipak, u pitanju je serija koja je sada u svojoj 48. sezoni, s 4480 epizoda iza sebe. Malo je nevjerojatno da bi 'vijest' o seksualnosti jednog para u seriji mogla srušiti gledanost, posebice kada uzmemo u obzir da su gledatelji mahom djeca koju takve stvari nimalo ne zanimaju.

Ipak, valja spomenuti i osvrt Franka Oza, lutkara iza svega i tvorca cijele serije. Na Twitteru je ovaj epski stvaratelj dao malo drugačije mišljenje o svemu.

It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It's fine that he feels they are. They're not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There's much more to a human being than just straightness or gayness.