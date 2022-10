Poznati se emotivnim objavama opraštaju od Coltranea: 'Satima nas je znao nasmijavati. Talent'

Preminuli glumac Robbie Coltrane bio je voljen od strane svojih kolega, ali i ostalih glumaca, a to su i pokazali putem društvenih mreža na kojima su se oprostili od voljenog glumca emotivnim porukama.

Ulogu Rubeusa Hagrida u filmovima 'Harry Pottera' glumio je desetak godina te je u tom razdoblju upoznao prijatelje za cijeli život. Zvijezde kultnog filma oprostile su se sa dragim kolegom.

- Nikada neću upoznati osobu ni blizu sličnu Robbieju. Imao je nevjerojatan talent, a ja sam imala sreću što sam ga poznavala, radila s njim i smijala se s njim do suza - napisala je J.K.Rowling, autorica knjiga po kojima su napravljeni filmovi.

Foto: imdb

Oglasio se i Daniel Radcliffe, glavni glumac filma, koji je uz Coltranea odrastao.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Robbie je bio jedan od najsmješnijih ljudi koje sam upoznao, kada smo bili djeca smijali smo se s njime cijelo vrijeme. Posebno mi je drago sjećanje na to kada nas je nam je podizao raspoloženje tijekom snimanja 'Zatočenik Azkabana', gdje smo se svi satima skrivali od silovite kiše u Hagridovoj kolibi. Pričao nam je priče i šale kako bi nam održao moral. Imao sam veliku sreću da sam ga upoznao i radio s njim i žalostan sam što je preminuo. Bio je nevjerojatan glumac i divan čovjek - emotivno je ispričao Radcliffe za Page Six.

James Phelps, koji je u filmu glumio Freda Weasleya, oglasio se putem Twittera i napisao:

- Falit će mi slučajni razgovori s njim. I nikad neću zaboraviti rujan 2000. kada je Robbie Coltrane došao do mene. Tada sam imao 14 godina i tek sam došao na set. Rekao mi je: 'Uživaj, bit ćeš super'. Hvala ti na tome - rekao je James.

Od glumca se oprostio i Hugh Laurie, poznat po svojoj ulozi u seriji 'Doktor House' i 'Stuart mali'.

- Nadam se da je u redu pričati o uspomenama. Znao sam se voziti s Coltraneom između Manchestera i Londona u njegovom, na neki način restauriranom autu. Motao bih mu cigarete dok bi on pričao o svijetu i mislim da se nikada nisam toliko nasmijao - napisao je Hugh na Twitteru.

Foto: AFP/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Uz Hugha Lauriea, od glumca se oprostio i glumac Stephen Fry kojega smo imali priliku gledati u seriji 'Kosti' i u filmu 'O je za osvetu'.

- Prvi puta sam upoznao Robbieja Coltrane prije 40 godina. Obuzelo me strahopoštovanje, užas i ljubav, sve u isto vrijeme. Takva dubina, snaga i talent. On je bio toliko smiješan da je mogao izazvati bespomoćno štucanje, a to se i dogodilo kada smo snimali svoju prvu zajedničku seriju 'Alfresco'. Zbogom stari druže, nedostajat ćeš mi - napisao je.

Foto: Youtube/Screenshot

Coltrane je imao ulogu u dva filma James Bonda, a na službenom Twitter profilu filma osvanula je emotivna poruka posvećena glumcu koja glasi:

- Bio je izuzetan glumac čiji talent nije poznavao granice. Bio je omiljen Bondovoj publici kao Valentin Zukovsky u 'Zlatnom oku' i 'Svijet nije dovoljan', kao i milijunima koji su ga gledali u mnoštvu njegovih uloga. Nedostajat će nam kao dragi prijatelj. Počivaj u miru Robbie -

Najčitaniji članci