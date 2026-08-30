Siniša Škarica legendarnom je glazbeniku posvetio objavu u kojoj mu je poručio: "Čeka te tvoja loža u panteonu hrvatske popularne glazbe". Od velikana su se oprostile Nina Badrić, Zdenka Kovačiček...
Poznati se opraštaju od Jimmyja Stanića: 'Zbogom, šarmeru i posljednji kralju našeg šlagera'
Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini života. Pjevač osebujnog baritona, jazz-glazbenik i zabavljač ostavio je trag u hrvatskoj glazbi dug više od sedam desetljeća, a njegov humor i zagrebački šarm postali su jednako prepoznatljivi kao njegove pjesme.
Mnogi se opraštaju od glazbenog velikana s tugom i sjetom. Objavu mu je posvetio Siniša Škarica.
- Zbogom, Đimi, zbogom legendo! Ovaj čas gledam udarne vijesti: Hrgović - svjetski prvak u teškoj kategoriji, umro legendarni Stjepan Jimmy Stanić… Dok sam ovu prvu mogao zamisliti, ovu drugu - nisam! Đimi se činio kao i njegove pjesme, glas: zimzelenim, evergrinskim, vječnim, neuništivim oldtimerom. Pa, ipak, stigla je ta vijest: rođen 20. siječnja 1929., danas 30. kolovoza ove 2026. u 98. godini napustio nas je još do jučer uživajući u svom baritonu nenadmašan crooner ovih prostora. Zbogom, vječni šarmeru, posljednji kralju našeg šlagera. Čeka te tvoja loža u panteonu hrvatske popularne glazbe - napisao je.
S velikanom hrvatske glazbe oprostio se i Robert Mareković.
Javila se i Nina Badrić, koja je napisala: "Počivao u miru zagrebačka legendo".
Od kolege se oprostila Zdenka Kovačićek.
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