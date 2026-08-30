Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVNE OBJAVE

Poznati se opraštaju od Jimmyja Stanića: 'Zbogom, šarmeru i posljednji kralju našeg šlagera'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Poznati se opraštaju od Jimmyja Stanića: 'Zbogom, šarmeru i posljednji kralju našeg šlagera'
Zagrebačka filharmonija i Jimmy Stanić u Off ciklusu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Siniša Škarica legendarnom je glazbeniku posvetio objavu u kojoj mu je poručio: "Čeka te tvoja loža u panteonu hrvatske popularne glazbe". Od velikana su se oprostile Nina Badrić, Zdenka Kovačiček...

Admiral

Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini života. Pjevač osebujnog baritona, jazz-glazbenik i zabavljač ostavio je trag u hrvatskoj glazbi dug više od sedam desetljeća, a njegov humor i zagrebački šarm postali su jednako prepoznatljivi kao njegove pjesme. 

Mnogi se opraštaju od glazbenog velikana s tugom i sjetom. Objavu mu je posvetio Siniša Škarica.

- Zbogom, Đimi, zbogom legendo! Ovaj čas gledam udarne vijesti: Hrgović - svjetski prvak u teškoj kategoriji, umro legendarni Stjepan Jimmy Stanić… Dok sam ovu prvu mogao zamisliti, ovu drugu - nisam! Đimi se činio kao i njegove pjesme, glas: zimzelenim, evergrinskim, vječnim, neuništivim oldtimerom. Pa, ipak, stigla je ta vijest: rođen 20. siječnja 1929., danas 30. kolovoza ove 2026. u 98. godini napustio nas je još do jučer uživajući u svom baritonu nenadmašan crooner ovih prostora. Zbogom, vječni šarmeru, posljednji kralju našeg šlagera. Čeka te tvoja loža u panteonu hrvatske popularne glazbe - napisao je.

S velikanom hrvatske glazbe oprostio se i Robert Mareković.

Javila se i Nina Badrić, koja je napisala: "Počivao u miru zagrebačka legendo".

Foto: Instagram

Od kolege se oprostila Zdenka Kovačićek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Thompsonov koncert u Vukovaru u 200 fotografija
VELIKA FOTOGALERIJA

FOTO Thompsonov koncert u Vukovaru u 200 fotografija

Koncert Marka Perkovića Thompsona započeo je malo iza 20.30 h, a pjevača je dočekala mnogobrojna publika. Zajedno s njim pjevali su najveće hitove, a u jednom trenutku bio je i 'dron show'
Umro je Stjepan Jimmy Stanić
ODLAZAK LEGENDE (97)

Umro je Stjepan Jimmy Stanić

Stjepan Jimmy Stanić rođen je u Zagrebu 1929., glazbom se bavio od mladosti. Umro je u 98. godini, a do posljednjeg trenutka je nastupao
U ljetnom izdanju: Harrelson je na privatni let u Osijek stigao u papučama i košulji s cvjetićima
UŽIVAO U HRVATSKOJ

U ljetnom izdanju: Harrelson je na privatni let u Osijek stigao u papučama i košulji s cvjetićima

Osječka aviokompanija koja se bavi privatnim čarter letovima na Facebooku se pohvalila kako im je Harrelson bio gost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026