Poznati suprug nekoliko puta je doveo u neugodnu situaciju, ispričavao joj se i radi kolegice

Jessica Biel jedna je od onih glumica čije ime već neko vrijeme asocira na dvije stvari: uspješnu karijeru koja je prkosila ranim stereotipima i brak s glazbenom ikonom Justinom Timberlakeom, vezu koja je desetljećima pod povećalom javnosti. Njezin put od tinejdžerske zvijezde u obiteljskoj seriji do cijenjene producentice i dramske glumice obilježen je hrabrim odlukama, ali i privatnim turbulencijama koje su testirale granice njezine izdržljivosti.

Rođena 3. ožujka 1982. u Minnesoti, Jessica Claire Biel odrasla je seleći se po Americi prije nego što se njezina obitelj skrasila u Coloradu. Rano je pokazala interes za scensku umjetnost, a karijeru je započela pjevajući u lokalnim mjuziklima i baveći se modelingom. Ključni trenutak dogodio se 1996. godine, kada je dobila ulogu Mary Camden, najstarije kćeri svećenika u popularnoj obiteljskoj drami "7th Heaven". Serija joj je donijela svjetsku slavu, ali ju je istovremeno zarobila u imidž "dobre djevojke" iz susjedstva, kalup iz kojeg se očajnički željela izvući.

Njezin buntovnički potez uslijedio je 2000. godine, kada je sa samo sedamnaest godina pozirala u toplesu za muški časopis Gear. Skandalozne fotografije šokirale su konzervativnu publiku i razbjesnile producente serije, no Biel je kasnije priznala da je to bio proračunat potez kako bi se oslobodila ugovornih obveza.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Nakon odlaska iz serije, Biel se posvetila filmskoj karijeri, birajući uloge koje su bile potpuna suprotnost njezinoj televizijskoj personi. Prvi veliki komercijalni uspjeh ostvarila je u hororu "Teksaški masakr motornom pilom", a zatim je nizala uloge u akcijskim filmovima poput "Blade: Trojstvo" i "The A-Team". Ipak, kritika ju je počela ozbiljnije shvaćati tek nakon uloge u povijesnoj drami "Iluzionist", gdje je stala uz bok Edwardu Nortonu.

Vrhunac njezine karijere i potpuna profesionalna transformacija dogodili su se 2017. s mračnom triler-serijom "The Sinner". Ne samo da je odigrala glavnu ulogu kompleksne žene Core Tannetti, već je bila i izvršna producentica. Serija je postala veliki hit, a Biel je za svoju izvedbu zaradila nominacije za Zlatni globus i Emmy, čime se etablirala kao ozbiljna dramska glumica i moćna producentica. Kroz svoju produkcijsku kuću Iron Ocean Studios nastavila je stvarati uspješne projekte poput serije "Cruel Summer".

Iako je njezina karijera cvala, privatni život neprestano je plijenio pažnju medija, ponajviše zbog turbulentne veze s Justinom Timberlakeom.

Foto: Doug Peters

Par se upoznao u siječnju 2007. na zabavi nakon dodjele Zlatnih globusa. Timberlake, koji je netom prekinuo vezu s Cameron Diaz, bio je uporan u namjeri da je osvoji.

​- Morao sam biti prilično uporan da bi pristala izaći sa mnom - priznao je kasnije Timberlake.

Nakon četiri godine veze, par je u ožujku 2011. šokirao javnost objavom prekida. Ipak, oboje su u intervjuima govorili jedno o drugome s velikim poštovanjem. Timberlake je u razgovoru za Vanity Fair izjavio da je Biel "najznačajnija osoba u njegovom životu". Njihova razdvojenost nije dugo trajala; pomirili su se samo nekoliko mjeseci kasnije, a u prosincu iste godine Timberlake ju je zaprosio tijekom odmora u Montani. Vjenčali su se 19. listopada 2012. na raskošnoj ceremoniji u južnoj Italiji, a Biel je nosila nezaboravnu ružičastu vjenčanicu s potpisom Giambattiste Vallija.

The 75th Golden Globe Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Galaxy/PA Images/PIXSELL

Par je dobio dva sina, Silasa Randalla i Phineasa, čije su rođenje 2020. godine dugo držali u tajnosti. No, obiteljsku idilu narušile su dvije velike krize. Krajem 2019. godine Timberlake je snimljen kako se u New Orleansu drži za ruke s kolegicom Alishom Wainwright. Pritisak javnosti natjerao ga je na javnu ispriku putem Instagrama.

- Prije nekoliko tjedana pokazao sam veliku pogrešku u prosuđivanju, ali želim biti jasan – ništa se nije dogodilo između mene i moje kolegice. Popio sam previše te noći i žalim zbog svog ponašanja. Ispričavam se svojoj nevjerojatnoj supruzi i obitelji što sam ih doveo u tako neugodnu situaciju - napisao je tada.

Novi udarac uslijedio je u lipnju 2024., kada je pjevač uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola u New Yorku. Izvori bliski paru tvrdili su da je Jessica bila "iznimno uzrujana i posramljena", ali je unatoč svemu stala uz supruga, pojavivši se na njegovim koncertima nedugo nakon incidenta. Unatoč problemima, par je 2022. obnovio bračne zavjete u Italiji, na istom mjestu gdje su se vjenčali.