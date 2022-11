Poznati voditelj jednom je skoro dao otkaz: 'Ako se s tim neću šaliti, neću onda više ni raditi'

Televizijski voditelj Jimmy Kimmel (54) gostovao je u podcastu 'Naked Lunch' te je otkrio kako je jednom skoro dao otkaz.

Šefovi ABC-ja tražili su od njega da se prestane šaliti na račun tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa. Kimmelu se nije svidjelo ograničavanje onoga o čemu će on pričati i s čim će se šaliti pa je bio spreman napustiti emisiju. Prvi koji su mu spomenuli da postoji zabrinutost oko cijele priče s Trumpom bili su rukovoditelji, a nakon tih šala izgubio je i veliki broj obožavatelja na društvenim mrežama.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Rekao sam: 'Ako je to ono što želite učiniti, razumijem, ne zamjeram vam zbog toga, ali neću to učiniti. Ako želite da netko drugi vodi emisiju, to je u redu što se mene tiče. Samo neću to tako učiniti' - objasnio je Kimmel.

Jimmy je također rekao da je prije deset godina bio najpopularniji voditelj među republikancima, što se promijenilo nakon šala o bivšem predsjedniku.

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

