Poznati youtuber se požalio da zarađuje previše novca: 'Mislim da je to stvarno nepošteno...'

Markiplier (33), pravim imenom Mark Fischbach, poznati je američki youtuber. Trenutačno na svojem kanalu broji više od 33 milijuna pratitelja. Uz pratitelje ima i veliki broj sponzora koji mu donose pravo bogatstvo, a o tome koliko zarađuje pričao je tijekom podcasta drugog poznatog youtubera Logana Paula.

Mark radi ono što voli, ali smatra da zarađuje previše novaca.

- Zarađujem besramno puno novca i to mi se čini nepoštenim. Imam osjećaj kao da varam sistem kad ovako puno zarađujem, a sve što želim raditi jest stvarati sadržaj koji bi druge inspirirao da to isto čine. No, ne mogu reći da mi taj novac smeta jer bi to bilo licemjerno - požalio se Mark, ali u isto vrijeme i pohvalio.

Foto: Instagram/Markiplier

Njegova najmanja briga na svijetu su upravo novci te si u svakom trenutku može priuštiti što god želi. Upravo zato često svoj novac daje drugima što je potvrdio u razgovoru.

- Stvarno je glupo što imam toliko puno da si mogu priuštiti što god mi padne na pamet. Zato puno novca dajem onima kojima je on potreban te prijateljima koje bih želio pokrenuti i pomoći im da uspiju u životu - ispričao je.

Foto: Instagram/Markiplier

