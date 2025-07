Poznato kada u kina stiže film Taxi ljubav: 'Glavni lik je heroj koji djeluje iz sjene, snažno...'

Hrvatski igrani film "Taxi ljubav" Mile Ostovića, koji kroz četiri povezane priče putnika jednog taksista slojevito i na emotivan način progovara o životu bivšeg ratnika, usamljenosti i ljudskoj povezanosti, stiže 4. rujna u hrvatska kina, izvijestio je zagrebački Blitz.

Glavni lik Joža, kojeg utjelovljuje Ljubomir Kerekeš, veteran je Domovinskog rata - junak svakodnevice - koji ne pristaje na mirovanje, već bira volan, noćne vožnje i razgovore sa stalnim mušterijama koje ga smatraju i više od prijatelja, ali i nepoznatim putnicima, ljudima u prolazu.

Foto: promo

"Kroz četiri povezane priče njegovih putnika, film razotkriva duboke i često zanemarene ljudske trenutke, slabosti. Jožu tako susreću ljudi koji traže odgovore, bijeg, oprost ili samo tišinu. A on, i sam krhak i ožiljkast, postaje njihovo privremeno utočište", ističe se u najavi filma.

“Joža je tih, tvrdoglav i prepun osjećaja koje ne pokazuje. On nije heroj u klasičnom smislu, on je tihi heroj koji djeluje iz sjene, snažno i svjesno, s kim sam se poistovjetio. Možda smo svi mi pomalo Joža,” izjavio je Kerekeš.

Foto: PROMO

Uz njega glume Lara Nekić, Tarik Filipović, Robert Kurbaša, Marko Lasić Nered, Karla Lajšić, Pia Ostović, Filip Juričić, Mislav i Marijin Kuzmičić, Đorđe Kukuljica, Goran Grgić, Ana Vilenica, Mladen Čutura, Kristijan Ugrina, Anica Kovačević, Anđelko Petric. Tu je i Tony Cetinski kojemu je to prva filmska uloga, ali on je za film snimio i pjesmu "Ti si ta". Redatelj Mile Ostović rekao je da je htio snimiti film koji suptilno, a snažno progovara o stvarima koje su svima bliske.

"Presjekli smo zagrebačku noć, ljude u taksiju i ono šta nas čini ljudima, a to je vjera da se sve može promijeniti i da za svakog postoji neki plan. Iza svakog čovjeka krije se priča i u ovom filmu smo ih predstavili da te istinite priče same pronađu put do gledatelja", dodao je.

Foto: promo

"Filmom sam imao namjeru na suptilan način prikazati da se, baš kao i u stvarnom životu, najvažnija putovanja događaju na najkraćim relacijama – od srca do srca"; zaključio je. Na filmu, koji u kina stiže u Duplicato distribuciji, još su neke pjesme Tonija Cetinskog koje potpisuju Guido Mineo, Miroslav Rus i Alan Hržica, te hitovi Marka Lasića Nereda i Ivana Dražića Gidre, frontmena Connecta.