Poznatoj komičarki vratio se rak jajnika: 'Još je malo bolesti u mom trbuhu, ali odlučna sam'

Škotska stand-up komičarka, glumica i spisateljica Janey Godley (61) otkrila je da joj se rak vratio, no obećala je da će se boriti do zadnjeg dana jer želi 'otići na nogama, ne na koljenima'. Potvrdila je i da će od iduće godine nastaviti svoju turneju 'Not dead yet'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Snimci i nalazi pokazuju da su mi se povećali tumorski markeri. Još je ostalo malo te bolesti u mom trbuhu. Želim da svi znate da ću morati proći kroz još kemoterapije. Također želim da znate da nastavljam s turnejom u veljači i ožujku. Odlučna sam vratiti se na pozornicu. Nadam se da to nije i posljednji put, ali mislim da je to poštena procjena - ispričala je u videu komičarka, kojoj je rak jajnika dijagnosticiran u studenom 2021. godine.

Godley je započela svoju stand-up karijeru 1994. godine. Osvojila je nagradu za 'Best Show Concept' na Novozelandskom međunarodnom festivalu komedije 2002. i 'Spirit of the Festival' 2006. Godine 2005. objavljena je njezina autobiografija 'Handstands in the Dark'

Pojavljivala se i na TV-u, a neki od nastupa uključivali su 'River City', 'Sam Delaney's News Thing', 'The Alex Salmond Show', 'Have I Got News for You' i 'Traces'. Pojavila se i u filmu 'Divlja ruža'.

Najčitaniji članci