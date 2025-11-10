Požurite po medu kod Ive, još malo pa nestalo: Košta 100 eura i trebate ga rezervirati

Ja sam medo Srećko - čuvar sreće iz Male ulice. Rodio sam se u jednom malom atelieru punom mirisa, cvijeća i osmijeha. Tamo gdje sreća živi u sitnicama, tamo sam naučio što znači toplina i radost - samo je jedna od poruka koju kupci plišanog mede iz cvjećarne poduzetnice Ive Todorić mogu dobiti na dar. Svaki medo ima svoju poruku koja bi novog vlasnika, kako kažu u cvjećarni, trebala pogoditi ravno u srce.

Za takvu ljubav, međutim, treba izdvojiti 100 eura koliko medo košta. I svakako požuriti, jer Atelier posjeduje samo 150 komada ovog plišanca. On će se moći kupiti tek od 1. prosinca, a do tada se svi zainteresirani mogu predbiljžiti na predrezervacijama. A ako je suditi prema riječima Ive Todorić koja nam je otkrila da ih je samo od petka već polovica rezervirana, u Hrvatskoj je neke, kad je Božić u pitanju, inflacija očito zaobišla.

Srećko je ovih dana pravi blagdanski hit. Naime, u Maloj ulici 1 u Zagrebu blagdanska čarolija krenula je punom parom. Poznata cvjećarnica Atelier Sreće dobila je novo, božićno ruho. Sjajne crvene kuglice isprepletene crveno bijelim lizalicama, raskošni zeleni vijenci koji uokviruju vrata i prozore te plišani medvjedići, ostavljaju bez daha prolaznike koji se nađu u blizini.

- Ideja s medvjedima na pročelju zgrade zapravo je nastala iz jednog mog osobnog doživljaja. Prije nekoliko godina bila sam u Strasbourgu i išla sam tamo baš da vidim poznatu kuću s medvjedima. Toliko me osvojila ta toplina i bajkovitost, da sam tada pomislila kako bi bilo divno jednom napraviti nešto slično i u Zagrebu. Ove godine, kad smo u Atelieru Sreće odlučili lansirati limitiranu božićnu seriju medvjedića Srećka, sve se nekako spontano povezalo. Htjeli smo da cijela priča bude zaokružena i da Srećko ne živi samo u kutiji, nego da oživi kroz prostor, kroz našu kuću i ulicu. Tako smo odlučili okititi pročelje s dvadesetak plišanih medvjedića, koji su postali naši čuvari sreće - rekla je Iva.

Foto: Privatni album