Pratili ih problemi: Zmija je ugrizla člana produkcije na snimanju prvog Indiana Jonesa

Četiri pustolovno-akcijska filma iz serijala Indiana Jones su osvojila publiku, a prvi od njih, "Otimači izgubljenog kovčega" premijerno je prikazan 1981. godine. Scenarij za cijeli serijal potpisuje George Lucas, za režiju je zaslužan Steven Spielberg, a neustrašivog pustolova utjelovio je Harrison Ford. Film je na rasporedu večeras u 21:10 sati na Prvom programu HTV-a.

George Lucas je počeo raditi na prvim filmu iz serijala "Indiana Jones" 1973. godine, čim je završio projekt "American Graffiti". Philip Kaufman, inače Lucasov bliski prijatelj, trebao je biti redatelj, no zbog količine posla u to vrijeme nije se stigao time baviti. Nakon razgovora s produkcijskim timom s kojim je u to vrijeme radio, Indianu Jonesa je neko vrijeme pauzirao dok je radio na "Ratovima zvijezda". Vratio se ideji da Kaufman odradi projekt, no kada je shvatio da zaista nema vremena, prišao je Stevenu Spielbergu te su počeli razvijati ideju.

Foto: Imdb

Htio je sam financirati film, no nije imao dovoljno sredstava te je razgovarao s nekoliko studija u Hollywoodu. Svi redom su ga odbili jer mu je budžet bio 20 milijuna dolara. Djelomično su odbili i zbog činjenice što je Steven Spielberg u to vrijeme imao nekoliko neuspješnih projekata koji su premašivali budžete, no Lucas nije serijal htio raditi bez njega. Projekt je na kraju pripao Paramount Picturesu uz kompromis za raspodjelu prava u korist te tvrtke.

Bill Murray, Steve Martin, Jack Nicholson te čak David Hasselhoff bili su u razmatranju za glavnu ulogu jer je Lucas htio glumca u usponu, ali relativno na početku karijere. Tom Selleck je pri kraju odabira skoro angažiran na filmu, no imao je drugi ugovor koji nije mogao poništiti. Spielberg je pak tvrdio kako je Harrison Ford bio savršen izbor za ulogu, no ranije ga nisu uzimali u obzir jer je već bio poznat po "Ratovima zvijezda" i ostalim uspješnicama. George Lucas je bio skeptičan hoće li Ford pristati na ugovor od tri uzastopna filma jer je već bilo najavljeno da će ponoviti ulogu u "Ratovima zvijezda". Glumac je pristao čim je pročitao scenarij te je rekao kako mu se činilo da će projekt biti jako zabavan. Karen Allen im također nije bila prva na pameti za glavni ženski lik u filmovima, no znali su ju po drugim filmovima.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Film "Otimači izgubljenog kovčega" sniman je na nekoliko lokacija 1980. godine uključujući Francusku, Tunis i Havaje, ali i studio u Engleskoj. Imali su i nekoliko problema. Dok su snimali scenu sa zmijama, piton je ugrizao asistenta redatelja, Davida Tomblina i nije ga puštao. Tomblin je smireno zamolio kolege da otrgnu zmiju te su ga obradili liječnici. Piton nije bio ozlijeđen. Također, za vrijeme snimanja u Tunisu, gotovo svi su imali želučanih problema zbog tamošnje hrane, osim Spielberga koji je hranu ponio od kuće. Glazbu za film je radio John Williams, a postprodukcija je trajala dva mjeseca. Iako su mnogi bili skeptični u vezi uspjeha ovoga filma, "Otimači izgubljenog kovčega" na kraju su zaradili oko 212 milijuna dolara te su bili jedan od najgledanijih filmova 1981. godine. Dobio je pet Oscara te je doživio veliki uspjeh i što se kritičara tiče.

Steven Spielberg je komentirao kako je po njemu prvi nastavak serijala o Indiana Jonesu najsavršeniji film od sva četiri u nizu. Komentirao je kako na njemu nikada ništa nije htio promijeniti.