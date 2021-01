Nandi Uzelac (30) bivša je natjecateljica reality showa 'Gospodin Savršeni' koja se u prvoj sezoni emisije borila za srce Gorana Jureneca (39) na društvenim mrežama zamolila je pratitelje da joj postave pitanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sportska voditeljica na Instagramu je otkrila kako je oprostila prevaru u mladosti, ali u tridesetima, kaže, više ne prašta. Osim pitanja, pratitelji su pohvalili njezin stil, a neki su otišli korak dalje pa pisali da je najbolja Hrvatica.

- Pa sada... Ja sam skromna. Svi kažu da imam tu neku karizmu. Izgled prolazi, ali karakter ostaje. Svejedno hvala - komentirala je Nandi koja je nedavno otkrila i kako je ponosna na svoje obline.

- Ponosna sam na njih i zašto ne bih trebala biti? Smeta me licemjerje i 'hejtanje' nedostižnog. Smeta me dvoličnost! Dvostruki kriteriji, to što su 'javne' osobe na meti frustracija - otkrila je bivša reality zvijezda.

A zbog njezinih oblina, usporedili su je i s pjevačicom Nives Celzijus (38). Nandi tvrdi kako je ovo svima očito postala poštapalica.

- Dotičnu ne poznajem, atraktivna je i zbilja meni jako draga javna osoba. Ali ja sam Nandi i imam svoj put. Možda drugačiji, možda isti, na kraju ćemo se zbrajati. No, fizički očito jesam - kaže Splićanka.