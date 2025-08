Pratitelji su primijetili bizarnu stvar na ovoj fotki Kris Jenner

Kris Jenner (69) izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama zbog svojih novih fotografija koje je objavila na Instagramu. Naime, Jenner je prije nekoliko dana objavila fotke s 91. rođendana njezine majke MJ, odnosno svojeg outfita koji je obukla za taj dan. U opisu je napisala da je njena kombinacija dizajn Oscara de la Rente, a uz zanimljivu haljinu iskombinirala je malu zlatnu torbicu i cipele na petu. No, izgleda da se Kris malo poigrala i s uređivanjem fotografija...

'Pa čekaj malo, vidim li ja to šest prstiju?', 'Ima li ona to šest prstiju ili ja haluciniram?', pisali su pratitelji koji su zamijetili da nešto s fotografijom 'ne štima'. 'Ma nije to prst, to je sandala iznutra', 'To joj je gležanj natečen', 'Mislim da sve ipak malo previše detaljno gledamo...', raspravljali su pratitelji koji se nisu uspjeli složiti je li Kris ili nije uređivala svoje fotke...

Foto: Instagram

Drugi su, pak, hvalili njezin mladolik izgled. Jenner je prije nekoliko mjeseci šokirala svojim licem, a mnogi su primijetili kako izgleda puno mlađe te da jako sliči svojoj kćeri Kim Kardashian.

Ubrzo se saznalo da iza ove nevjerojatne transformacije stoji cijenjeni njujorški plastični kirurg, dr. Steven Levine, poznat po svojim rezultatima kod celebrity klijenata. Iako točne procedure nisu službeno potvrđene, stručnjaci poput dr. Jonnyja Betteridgea, kozmetičkog kirurga iz Ujedinjenog Kraljevstva, nagađaju da je Kris vjerojatno prošla "sveobuhvatnu kiruršku reviziju lica".

- Kod nekoga u kasnim 60-ima, da bi se postigla ovakva transformacija, vjerojatno bi bio uključen dubinski lifting lica i vrata (deep plane face and neck lift), blefaroplastika (korekcija očnih kapaka) i presađivanje masti (fat grafting) kako bi se riješila opuštenost donjeg dijela lica i vrata - objasnio je dr. Betteridge. Cijena? Procjenjuje se da je Kris za ovaj zahvat izdvojila oko 100.000 funti, što je otprilike 118.000 €.