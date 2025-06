Svi pričaju o novom licu Kris Jenner: 'Na pragu sedamdesete izgleda mlađe od svojih kćeri!'

Kris Jenner, 69-godišnja 'momagerica' klana Kardashian-Jenner, ponovno je u središtu pozornosti svjetskih medija i društvenih mreža. Ovoga puta, razlog nije novi poslovni pothvat ili obiteljska drama, već njezina zapanjujuća fizička transformacija. Njezin nedavni, izrazito mladolik izgled pokrenuo je lavinu komentara i nagađanja o novim estetskim zahvatima, a mnogi su komentirali kako sada izgleda isto kao svoja kći Kim Kardashian i da joj novo lice izgleda 30 godina mlađe.

Sve je krenulo kada se Kris nedavno pojavila u Parizu sa svojom kćeri Kim. Njen mladolik izgled ukrao je svu pažnju, a internet je eksplodirao. Komentatori su se natjecali u opisima, od toga da izgleda "kao da je tek izašla iz rodilišta" do pitanja "kakva je ovo čarolija?".

Ubrzo se saznalo da iza ove nevjerojatne transformacije stoji cijenjeni njujorški plastični kirurg, dr. Steven Levine, poznat po svojim prirodnim rezultatima kod celebrity klijenata. Iako točne procedure nisu službeno potvrđene, stručnjaci poput dr. Jonnyja Betteridgea, kozmetičkog kirurga iz Ujedinjenog Kraljevstva, nagađaju da je Kris vjerojatno prošla "sveobuhvatnu kiruršku reviziju lica".

- Kod nekoga u kasnim 60-ima, da bi se postigla ovakva transformacija, vjerojatno bi bio uključen dubinski lifting lica i vrata (deep plane face and neck lift), blefaroplastika (korekcija očnih kapaka) i presađivanje masti (fat grafting) kako bi se riješila opuštenost donjeg dijela lica i vrata - objasnio je dr. Betteridge. Cijena? Procjenjuje se da je Kris za ovaj zahvat izdvojila oko 100.000 funti, što je otprilike 118.000 €.

Društvene mreže preplavljene su komentarima o njenoj transformaciji. Mnogi ističu da izgleda nevjerojatno mladoliko, neki tvrde i do 30 godina mlađe, te da sada neodoljivo podsjeća na svoju kćer Kim Kardashian. "Mislila sam da je Kim!", "Izgleda mlađe od svoje najstarije kćeri," i "Ovo je najbolje odrađen facelifting ikad," samo su neki od komentara.

Kris Jenner nikada nije skrivala svoju sklonost estetskim zahvatima. Javnosti je poznato da je već imala facelifting 2011. godine, prije vjenčanja Kim Kardashian i Kanyea Westa, a taj je zahvat čak dokumentiran u jednoj od epizoda reality showa "Keeping Up With The Kardashians". Priznala je i korištenje botoksa, filera, a imala je i operaciju grudi te, zanimljivo, smanjenje ušnih resica. Stoga stručnjaci vjeruju da je najnoviji zahvat zapravo "revizijska kirurgija".