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Prava čarolija! Balet 'Orašar' stiže u Lisinski, evo i kada...

Piše Stela Kovačević,
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Prava čarolija! Balet 'Orašar' stiže u Lisinski, evo i kada...
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Foto: PROMO
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Gledatelji u najpoznatijem baletu Petra Iljiča Čajkovskog mogu uživati 12. prosinca

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Priča o Klari, neobičnom božićnom daru i čarobnom putovanju koje počinje u svijetu snova već je generacijama jedan od simbola blagdanskog razdoblja. Čarolija "Orašara" i ove će godine stići u Zagreb, a publiku 12. prosinca u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog očekuje posebna produkcija poznatog baleta Petra Iljiča Čajkovskog.

Za izvedbu je zadužen Ukrainian Classical Ballet, koji klasičnu baletnu koreografiju spaja sa suvremenim scenografskim rješenjima, raskošnim dekoracijama i kostimima te videoprojekcijama. Na pozornici će nastupiti solisti i članovi ansambla s iskustvom u vodećim europskim baletnim kazalištima.

Njihova produkcija "Orašara" prošle je godine privukla više od 50.000 gledatelja na dvjema paralelnim europskim turnejama, a ansambl je u posljednje tri sezone izveo nekoliko stotina predstava.

"Orašar" je treći i posljednji balet Petra Iljiča Čajkovskog, a premijerno je izveden 1892. godine. Više od stoljeća kasnije ostao je jedan od najizvođenijih i najpoznatijih baleta u svijetu. Njegova glazba, od prepoznatljivog Plesa pahuljica do Valcera cvijeća, za mnoge je postala neizostavan dio božićnog ugođaja.

Publiku tako očekuje raskošna izvedba koja spaja prepoznatljivu klasičnu priču s modernim vizualnim elementima, stvarajući bajkovitu atmosferu idealnu za uvod u blagdansko vrijeme.

Poseban doživljaj očekuje i posjetitelje s VIP ulaznicama. Nakon predstave moći će se družiti s umjetnicima uz čašu šampanjca i glazbu uživo u predvorju Velike dvorane. Za najmlađe će biti organiziran i poseban kutak u kojem će moći upoznati kratku priču o Orašaru.

Ulaznice su već u prodaji na blagajnama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i putem službene stranice Lisinskog.

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