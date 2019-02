Prava je zafrkantica! Ellen se ugurala u klinč Justina i Hailey

Volim što se volimo, napisala je na Instagram profilu televizijska voditeljica i komičarka Ellen DeGeneres (61). Ona se odlučila malo 'poigrati' s naslovnicom Voguea pa je objavila fotografiju sebe u klinču s pjevačem Justinom Bieberom (24) i njegovom suprugom, manekenkom Hailey Baldwin (22).

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dosad je za svoje remek djelo 'skupila' 580 tisuća lajkova, ali i mnogo urnebesnih komentara koji pokazuju da je prava majstorica kad je riječ o nasmijavanju drugih.

'Ponovno si me nasmijala do suza', Ti si kraljica' i 'To samo Ellen može smisliti, stvarno si super' samo su neki od komentara njezinih pratitelja koje je posljednjom objavom na društvenim mrežama potpuno oduševila.

Foto: Instagram

Pjevač i manekenka, novopečeni bračni par, pozirali su nedavno za časopis Vogue. Hailey je bila u svečanoj haljini nalik na vjenčanicu, dok Bieber na sebi nije imao ništa osim hlača. Njihovom romantičnom 'klinču' pridružila se i Ellen koja se i inače često voli zaigrati photoshopom.

Tako je voditeljica već pozirala s američkim predsjednicima, ljubila se s najseksepilnijim holivudskim zvijezdama, sudjelovala u filmskim scenama, a čak je i potrčala s najbržim muškarcem na svijetu.

This is how I’m running errands from now on. #Rio2016 pic.twitter.com/gYPtG9T1ao — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 15, 2016

Naime, Ellen je na Twitteru jednom objavila fotografiju na kojoj trči na leđima atletičara Usaina Bolta (32), uz prigodni opis: 'Ovako brzo odsad obavljam svoje svakodnevne zadatke'.

S obzirom na to da je komičarka, Ellen redovito nasmijava i zabavlja pratitelje na društvenim mrežama. Tako je samo na Instagramu prati preko 65 milijuna ljudi.

