'Praznik rocka' u Splitu: Goran Bare će predstaviti 'Nuspojave'

Najveći balkanski rock propovjednik, pjesnik neuništive karizme Goran Bare s bendom Majke predstavit će novi album u sklopu turneje „Nuspojave“ 5.10.2018. ispred Splitskog kluba Zenta s početkom u 22 sata.

Bare je ponovno umočio pero u vlastitu krv i crnilo svoje divlje duše utisnuo na bjelinu papira te je albumom “ Nuspojave ” ponovno dokazao da je riječ o nepresušnom glazbenom izvoru u što će se Splitska publika moći uvjeriti slušajući uživo pjesme “ Ljubav krvari ”, “ Osvijesti me ”, “I dok pleše sama s kišom”, “To nije igra”, “ Skarabej go go ”, “ Dobri anđeo te noći je pao ”,“ Zašto ” kao i mnoge druge velike hitove.

Rad sjajne ekipe glazbenika grupe Majke (Mario Rašić, Berislav Blažević,Davor Rodik, Kruno Domaćinović i Alen Tibljaš) rezultirao je albumom koji otkad je izašao ne silazi s prvog mjesta najprodavanijih albuma. Autorski impresivniji, aranžmanski maštovitiji, svirački jači i snimateljsko-producentski bitno dorađeniji album, koji donekle iskače iz svega što je naš najkarizmatičniji rock pjesnik ikada snimio i objavio.

Predviđa se da će album „Nuspojave“ definitivno premašiti velike uspjehe albuma „Teške boje“ koji je osvojio sve najbolje diskografske nagrade u 2011.godini, dok je spot „Teške boje“ u Beogradu nedavno osvojio nagradu za najbolji spot 21. stoljeća.Turneja „Nuspojave“ kao produkt cijelog dosadašnjeg rada Gorana Bareta i grupe Majke, donosi Splitskoj publici istinski praznik rocka ispred kluba Zenta.

Ulaznice su u pretprodaji dostupne po cijeni od 80kn na webu i svim prodajnim mjestima ticketshopa.

Foto: promo

Goran Bare

Zovu ga legendom, karizmatikom, najvećim rock glazbenikom na brdovitom Balkanu, pjesnikom neuništive karizme, rijetkom istinom, velikim umjetnikom...On i je sve to, ali prije svega je čovjek. Nekad drag i nježan, nekad pomalo luckast...Kao i svi mi.

Iza njega je iznimno duga i turbulentna karijera, s usponima i padovima, ali nakon godina velikog rada, desetak albuma od kojih je svaki dobio svoj kutak povijesti i mnogobrojnih hitova koji su, i nakon tri desetljeća, pjevani i slušani s istom emocijom, on je i dalje broj jedan rock glazbenik ovih prostora i šire.

