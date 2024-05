Pred natjecateljima je surova igra po kiši u 'Survivoru': 'Žene bi mogle momke poslati kući!'

Kako se bliži novi izazov za plemenski imunitet u 'Survivoru', napetost među natjecateljima raste. U posljednje dvije eliminacijske igre, svoje su članove izgubili crveni, pa se nadaju da će ovoga puta izbjeći takav ishod. Katarina iz crvenog tima otvoreno je podijelila svoja razmišljanja o ishodima nadolazećeg plemenskog vijeća.

- Mislim da se mi žene možemo udružiti i poslati momke kući, ali mislim da se to neće dogoditi jer Ognjen ima prednost osvajanja osobnog imuniteta, a i kad bi imale moć to uraditi, nisam sigurna da bi imale srca to napraviti - reći će Katarina o svojim promišljanjima vezanima uz narednu igru i njezine posljedice.

Foto: Nova Tv

Izazov koji čeka natjecatelje na poligonu s preprekama zahtijevat će brzo razmišljanje i preciznost u izvršavanju zadatka. Natjecatelji će morati što brže prikupiti vreće sa štapovima koji će im biti ključni za rušenje stalaka na kraju igre. Dorian i Stefan bit će ti koji će otvoriti igru, a njihova odlučnost i spretnost bit će od presudne važnosti za početak natjecanja.

Kao što je već viđeno, kišni dan može donijeti neočekivane preokrete, pa se crveni tim nada da će ovoga puta sreća biti na njihovoj strani.

Ne propustite novu epizodu Survivora i saznajte tko će se dokopati plemenskog imuniteta u ovom izazovnom okršaju.

