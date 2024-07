Predivna gesta! Kralj Charles je ponosno pokazao narukvicu, a dobio ju je od unuke Charlotte

Nakon što se kralj Charles (75) vratio službenim dužnostima nakon dijagnoze, oči javnosti uprte su u njega. Trenutačno se sa kraljicom Camillom (77) nalazi na službenom putovanju na Guernseyju, koji pripada Kanalskim otocima. Njihov posjet zabilježili su brojni fotografi, a obožavatelji su na fotografijama primijetili jedan detalj koji ih je raznježio.

Naime, Charles je nosio dječju narukvicu koju mu je navodno poklonila unuka Charlotte, piše People.

Queen Camilla and King Charles III meeting well-wishers as they arrive to attend the special sitting of the States of Deliberation, at the Guernsey Parliament in Saint Peter Port, Guernsey, during a two day visit to the Channel Islands. Picture date: Tues | Foto: Profimedia

Narukvica je izrađena od ružičastih niti, a sličnu je nosila i Charlotte prošlog vikenda na finalu Wimbledona, na koje je stigla s majkom Kate Middleton.

Strani mediji pišu kako je narukvica prijateljstva dokaz koliko su unuka i djed povezani.

Britain's Catherine, Princess of Wales and Princess Charlotte at the 2024 Wimbledon Championships in London | Foto: Aaron Chown