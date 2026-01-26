Obavijesti

Show

Komentari 0
PUBLIKA UŽIVALA

Predstava 'Kralj Gordogan' napunila gledalište u HNK 2

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Predstava 'Kralj Gordogan' napunila gledalište u HNK 2
4
Foto: PROMO

Izvedbe ove nadrealističke drame prošloga tjedna, u petak i subotu, 23. i 24. siječnja, odigrane su pred potpuno ispunjenim gledalištem

Admiral

Sjajna predstava "Kralj Gordogan" doživjela je izniman odaziv publike na prvim izvedbama na pozornici HNK 2. Izvedbe prošloga tjedna, u petak i subotu, 23. i 24. siječnja, odigrane su pred potpuno ispunjenim gledalištem.

Nadrealistička drama Radovana Ivšića, u režiji Renea Medvešeka, donosi grotesknu farsu o mehanizmima vlasti, nasilju i strahu. U središtu radnje nalazi se tiranin Gordogan koji nakon ubojstva Bijelog kralja preuzima vlast i pokreće lanac destruktivnih događaja, a naslovnu ulogu tumači Ozren Grabarić. Veliki interes publike i rasprodane izvedbe potvrđuju da je Zagreb s nestrpljenjem dočekao novu kazališnu scenu. HNK2 se već u prvim mjesecima pokazao kao snažan i živ prostor komplementaran repertoaru matične scene u povijesnoj zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Foto: PROMO

Iako rijetko izvođen, a za života marginaliziran i osporavan u oprečnim režimima, Radovan Ivšić danas zauzima posebno mjesto u hrvatskoj drami i književnosti. Taj nadrealistički pjesnik i dramatičar stvorio je vizionarsku dramu "Kralj Gordogan" u kojoj se služi alegorijom i poetskim jezikom kako bi prikazao strahovladu tiranina u zamišljenom kraljevstvu.

Spajajući utjecaje protoavangardističke farse "Kralj Ubu" Alfreda Jarryja, aluzije na elizabetinsku dramatiku, simbolističku dramsku tradiciju i teatar nadrealizma, Ivšić je napisao stilski i poetski tekst u kojemu se bajkovitost svijeta suprotstavlja njegovoj okrutnosti.

Prvi put u Drami zagrebačkoga HNK predstava "Kralj Gordogan" postaje kazališni događaj, posveta i odjek prošlog vremena u sadašnjem trenutku. U predstavi glume Marin Klišmanić, Ivan Colarić, Tesa Litvan, Marin Stević, Ozren Grabarić, Lana Ujević, Igor Jurinić i Kristijan Petelin

Foto: PROMO
GLUMAČKA ISTINA Nova scena HNK2 zasjala na premijeri: Cabaret privukao brojne umjetnike i političare
Nova scena HNK2 zasjala na premijeri: Cabaret privukao brojne umjetnike i političare

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica
LJEPOTA KOJA JE ZABOLJELA

FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica

Gledatelji su je upoznali u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je osvojila srce glavnog junaka Tonija Šćulca. No život Stankice Stojanović nakon realityja nije bio bajka
Sjećate se Tanje iz BB-a? Imala je 110 kg, evo kako sad izgleda
NEPREPOZNATLJIVA

Sjećate se Tanje iz BB-a? Imala je 110 kg, evo kako sad izgleda

U reality showu Big Brother Tanja je sudjelovala 2006. godina kada je imala 19 godina. Danas ima sina i supruga, živi u Njemačkoj te je influencerica
Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona
POLJUPCI I ZAGRLJAJI

Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Švicarsku, a tu pobjedu je proslavio i izbornik Dagur Sigurdsson. I to sa zagrljajima i poljupcima. Misteriozna dama ga je podržavala s tribina...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026