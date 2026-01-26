Predstava 'Kralj Gordogan' napunila gledalište u HNK 2

Sjajna predstava "Kralj Gordogan" doživjela je izniman odaziv publike na prvim izvedbama na pozornici HNK 2. Izvedbe prošloga tjedna, u petak i subotu, 23. i 24. siječnja, odigrane su pred potpuno ispunjenim gledalištem.

Nadrealistička drama Radovana Ivšića, u režiji Renea Medvešeka, donosi grotesknu farsu o mehanizmima vlasti, nasilju i strahu. U središtu radnje nalazi se tiranin Gordogan koji nakon ubojstva Bijelog kralja preuzima vlast i pokreće lanac destruktivnih događaja, a naslovnu ulogu tumači Ozren Grabarić. Veliki interes publike i rasprodane izvedbe potvrđuju da je Zagreb s nestrpljenjem dočekao novu kazališnu scenu. HNK2 se već u prvim mjesecima pokazao kao snažan i živ prostor komplementaran repertoaru matične scene u povijesnoj zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Foto: PROMO

Iako rijetko izvođen, a za života marginaliziran i osporavan u oprečnim režimima, Radovan Ivšić danas zauzima posebno mjesto u hrvatskoj drami i književnosti. Taj nadrealistički pjesnik i dramatičar stvorio je vizionarsku dramu "Kralj Gordogan" u kojoj se služi alegorijom i poetskim jezikom kako bi prikazao strahovladu tiranina u zamišljenom kraljevstvu.

Spajajući utjecaje protoavangardističke farse "Kralj Ubu" Alfreda Jarryja, aluzije na elizabetinsku dramatiku, simbolističku dramsku tradiciju i teatar nadrealizma, Ivšić je napisao stilski i poetski tekst u kojemu se bajkovitost svijeta suprotstavlja njegovoj okrutnosti.

Prvi put u Drami zagrebačkoga HNK predstava "Kralj Gordogan" postaje kazališni događaj, posveta i odjek prošlog vremena u sadašnjem trenutku. U predstavi glume Marin Klišmanić, Ivan Colarić, Tesa Litvan, Marin Stević, Ozren Grabarić, Lana Ujević, Igor Jurinić i Kristijan Petelin.

Foto: PROMO