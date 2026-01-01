Predstava Marijane Mikulić: Tekst je nastao kao terapijski proces, zapisivala sam misli...

U vremenu u kojem se privatni i profesionalni život često stapaju u neprekidni vrtlog obaveza, rijetko se na sceni pojavljuje djelo koje tako iskreno i neposredno progovara o unutarnjem svijetu žene.

Predstava Marijane Mikulić "MARE #zenamajkaglumica" upravo to čini - kroz autobiografski narativ razotkriva slojeve braka, majčinstva i osobnih ambicija, uz mješavinu trenutaka humora, tuge i iskrenosti. Najava je to nove predstave, koja je na rasporedu 16. i 17. siječnja u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski", a u Splitu gostuje 3. veljače.

- Tekst je nastajao tijekom godina kao moj terapijski proces, na papir sam stavljala sve svoje misli, osjećaje, život koji mi se događao. A sad želim da sve to moje procesuiranje svega: braka, majčinstva, autizma, borbe za samu sebe, dobije oblik jedne kvalitetne predstave koja će drugima biti poticaj, snaga, suza, zagrljaj. Nadam se, predstava o kojoj će razmišljati i nakon što izađu iz kazališta - rekla je autorica.

Kako kažu u najavi, "ova intimna autorska priča ne idealizira svakodnevicu nego je prikazuje u punom sjaju - kaotičnu, zahtjevnu, ali istodobno dirljivo ljudsku. Mikulić na sceni vješto balansira između komičnih situacija i emotivnih ispovijesti, otvarajući prostor u kojem se publika prepoznaje, često prvi put izgovarajući naglas ono što dugo osjeća, ali rijetko dijeli".

Foto: PROMO

Marijana Mikulić kroz autentičan izričaj podsjeća da, koliko god kaotičan bio život, nismo sami u svojim izazovima i osjećajima. “MARE #zenamajkaglumica” nije samo kazališna predstava - to je trenutak introspektivnog zrcaljenja, sat vremena u kojem se smijeh i suze isprepliću s univerzalnom porukom: slušati sebe i svoje srce te slijediti vlastite snove.