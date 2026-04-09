Predstava Putujuće kazalište Šopalović prava je oda kazalištu

Satiričko kazalište Kerempuh priprema novu predstavu "Putujuće kazalište Šopalović", pisca, dramatičara i scenarista Ljubomira Simovića, u režiji Aleksandra Popovskog, koja će se premijerno izvesti u petak, 10. travnja. Radnja prati članove glumačke trupe i putujućeg kazališta Šopalović, građana okupiranoga grada koji nastavljaju igrati svoj repertoar na otvorenom, dok se oko njih razbuktava rat.

Je li u tako teška vremena primjereno igranje predstava, jedno je od pitanja koje komad otvara te se u njemu progovara o važnosti igre i slavljenju svega onoga dobrog što nam književnost i dramska umjetnost mogu donijeti... "Oduvijek sam priželjkivala suradnju s redateljem Aleksandrom Popovskim. Redatelj je koji istinski voli glumce. Rad s njim za mene je iznimno vrijedan i potreban", izjavila je Anita Matić Delić. Osim nje, u predstavi još glume Borko Perić, Dražen Čuček, Tarik Filipović, Marko Makovičić, Damir Poljičak, Ornela Vištica, Ines Bojanić, Josipa Anković, Ozren Opačić i Josip Brakus.

- Meni je ovo treća suradnja s Popovskim. Aco je vrlo kreativan, inteligentan, maštovit i zaigran čovjek. I kako on reče neki dan na probi: 'Zaigrani jesmo jer u našem poslu je - dokle pjevam, dotle i postojim'. Suradnja je bezbolna, kreativna i bez ijednog povišenog tona - rekao je Tarik Filipović pa dodao:

- Ova predstava nastala je prema antologijskom tekstu koji se kod nas prvi put postavlja i mogu je slobodno nazvati poslasticom za kazališne sladokusce. Splet emocija, smijeha i suza i svega što život nosi. I prije svega odgovor na pitanje jesu li glumci potrebni u teškim vremenima ratova i kriza.

Sam Aleksandar Popovski za predstavu je rekao kako je to iznimno uzbudljiva priča o umjetnosti, životu i stvarnosti.

- Ovaj komad priželjkujem postaviti već sedam ili osam godina jer ga doživljavam kao pravu odu kazalištu. Predstava istražuje gdje se zapravo briše granica između kazališta i života - rekao je Popovski, a dramaturginja i autorica Dora Delbianco je dodala:

- U pitanju je tragikomedija istančanog stila, mudra i duhovita.