Predstavnica Izraela se oglasila nakon finala: 'Ponosna sam, ali reći da je bilo lako bila bi laž...'

Izraelska predstavnica na Eurosongu, Eden Golan (20), oglasila se na Instagramu nakon finala. Eden je nakon 52 glasa žirija i 323 glasova publike završila na petom mjestu.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

- Otkud da počnem? Prvo bih htjela reći da sam ponosna na to koliko smo daleko stigli. Zahvalna sam na privilegiji da predstavljam svoju zemlju, posebno u ovim teškim vremenima. Od trenutka kad smo započeli ovo putovanje, naš cilj je uvijek bio podijeliti snažan glas Izraela na jednoj od najvećih pozornica. Mislim da smo to i postigli. Reći da je bilo lako bila bi laž, ali vaša podrška i ljubav dale su mi snagu da nastavim i dam apsolutno najbolju izvedbu koju sam mogla - napisala je pa dodala:

- Željela bih zahvaliti svima koji su me podržavali iz cijelog svijeta, mojoj zemlji, članovima delegacije i mojoj obitelji koju jedva čekam vidjeti i zagrliti. I naravno, hvala svima koji su glasali jer smo zahvaljujući vama stigli dovde. Volim vas. Na kraju, svoje sudjelovanje na Eurosongu posvećujem glasovima koje ne možemo čuti - taocima. Očajnički čekamo da se vratite kući.

Inače, Eden je dobila najviše bodova publike nakon našeg predstavnika Baby Lasagne, koji je dobio 337 bodova.