Danas ljubi ragbijaša, a ovako je Pokos izgledala kao curica...

Voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (54) otkrila je prije mjesec dana za 24sata da je u vezi s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem (45), inače unukom istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba. Vijest o novom ljubavnom paru na estradi odjeknula je u svim medijima i na društvenim mrežama, a Vlatka je danas na svom Instagram storyju objavila fotografiju koja je nastala daleko prije nego što je kročila na scenu.

Pokazala je pratiteljima kako je izgledala prije pola stoljeća, kad je imala svega četiri godine.

I tad, kao i danas, nije skidala osmijeh s lica, a posebnu sreću osjeća od trenutka kad je ušla u vezu s Holjevcem.

- Osjećam se predivno, što se medija tiče to je dvosjekli mač. nema smisla skrivati se, želimo normalno živjeti, izlaziti, putovati, a s druge strane me zaista iritiraju komentari ljudi, nepoznatih. Ne razumijem zašto si ljudi dozvoljavaju davati takve komentare o nečijem, tuđem životu. Meni je to nepojmljivo - rekla nam je Vlatka u travnju.

Većeslav nam je ispričao detalje njihovog prvog susreta i kako ju je 'osvojio'.

- Pa sve je krenulo kako je već ona spomenula, na letu. Doduše prepoznao ju je moj prijatelj. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku - priča nam Većeslav. Na to se, dodaje, ona simpatično nasmijala i iznenadio se koliko je Vlatka komunikativna i zabavna.

