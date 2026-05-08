Predstavnici Srbije na Eurosong stižu u kostimima od 20 kila

Srbiju na Eurosongu predstavlja grupa Lavina iz Niša, koja će u prvoj polufinalnoj večeri u utorak, 12. svibnja izvesti svoju pjesmu 'Kraj mene'. Za nastup pripremaju posebne kostime, za koje se navodi da teže i do 20 kila.

Snimke probe srpskih predstavnika mogu se vidjeti na službenom profilu Eurosonga, a u njemu se može vidjeti izgled kostima i njihov scenski nastup. Komentari su uglavnom pozitivni, a pristigle su im i poruke podrške.

Tijekom prvog polufinala će nastupiti dvoje izravnih finalista - Italija, koju predstavlja Sal Da Vinci s pjesmom Per sempre sì, i Njemačka, čija je predstavnica Sarah Engels s pjesmom Fire.