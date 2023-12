Pregled godine: Neke serije su nas oduševile, neke razočarale

'Happy Valley'

Ili u nezgrapnom prijevodu 'Dolina sreće', sigurno je jedna od najboljih serija u 2023. te jedna od najboljih u prošlom desetljeću. Doduše, gotovo pa desetljeće je i trebalo da se snime tri sezone 'Happy Valleyja', prva je prikazana sad već davne 2014. i iako je serija bila iznimno gledana i kritika ju je još više hvalila, nove sezone su nastajale polako - druga sezona emitirana je 2016., a treća tek ove godine.

Sporo nastajanje serije vjerojatno je utjecalo i na njezinu kvalitetu, svaka sezona je pažljivo napisana, likovi pažljivo praćeni i građeni, gotovo da tu nema niti minute praznog hoda. Iako se svaka sezona može gledati bez pretjeranog znanja o prethodnoj, prava je šteta propustiti i minutu ove britanske serije. Samo praćenje radnje, zapleta i drame moguće je bez znanja o prethodnim sezonama, ali 'Happy Valley' se prije svega zasniva na likovima te na gradnji i razvoju njihovih karaktera i zato je najbolje odgledati seriju od prve sezone. Uostalom, svaka sezona ima tek šest epizoda, ali ta sabitost ustvari seriju izdiže iznad većine svega prikazanog u 2023. te u prošlom desetljeću. Nema tu viškova, rastezanja, nabijanja minutaže da bi se zaradila još koja funta, euro ili dolar, važni su samo radnja i likovi.

'Kruna'

Iako se činilo da je 2023. prilično siromašna godina, kad se stvari zbroje i oduzmu, bilo je tu vrlo dobrih i odličnih serija. Novim serijama, prvim sezonama ili mini-serijama bavit ćemo se u sljedećem broju, dok je ovaj tekst posvećen najboljim serijama koje su ušle u drugu, treću ili šestu sezonu prikazivanja te spin-offovima uspješnih serija koje su završile. 'Kruna', jedna od najboljih serija u prošlom desetljeću, završila je sa šestom sezonom. Nekako se pogodilo, je li to prst sudbine ili puka koincidencija, da je posljednja sezona serije snimana upravo kad je umrla kraljica Elizabeta II. koja je bila na prijestolju punih 70 godina i čijom se vladavinom i svim onim oko nje serija bavi. Posljednja sezona 'Krune' je, može se reći, nešto slabija, ili je slabiji barem prvi dio te sezone, ali tu ocjenu treba shvatiti kao relativnu. Naime, 'Kruna' je u prethodnim sezonama postavila tako visoke kriterije da ih se jednostavno nemoguće držati iz epizode u epizodu. Razlog je možda i to da su posljednji događaji kojima se serija bavi, barem u prvom dijelu, smrt princeze Diane i odnos palače prema tom događaju, toliko poznati da je jednostavno nedostajalo neke, recimo to tako, dramske napetosti. Drugi dio posljednje sezone 'Krune' zato je mnogo dinamičniji i zanimljiviji. Iako, ponavljam, svi prigovori i usporedbe su s prethodnim sezonama, a 'Kruna' je jednostavno uglavnom superiorna svemu ostalome prikazanom ove i prethodnih godina.

'Ferry'

Iako imam veliku skepsu prema spin-offovima velikih serija, pogotovo serijama koje su na trenutke, poput 'The Walking Deada', toliko rastezale radnju da izbiju još pokoji dolar, euro ili funtu, moram reći da je ove godine bilo nekoliko stvarno dobrih spin-offova, pa čak i dobrih spin-offova 'The Walking Deada'. No prije nego što se bacimo na zombije, valja istaknuti odličnu belgijsku seriju 'Ferry', koja je prednastavak također odlične belgijske serije 'Undercover' koja je doživjela tri sezone. Dakle, serija 'Ferry' bavi se kraljem sintetičkih droga prije nego što je postao meta istražitelja u 'Undercoveru', odnosno njegovim usponom od sitnog dilera do europskoga kralja droge. 'Ferry' se može gledati a da se ne odgleda 'Undercover', ali bilo bi šteta ne gledati obje serije.

'The Walking Dead: Dead City/Daryl Dixon'

Iako je 'The Walking Dead' završio te iako se serija rastezala, nepotrebno, u beskraj, odlično je da je dobila spin-offove, koji su prije svega zabavni i nepretenciozni. Vrlo je dobar 'The Walking Dead: Dead City' koji se događa u New Yorku i neskriveno crpi inspiraciju iz kultnog Carpenterova filma 'Bijeg iz New Yorka'. U 'Dead Cityju' glavni su junaci Negan i Meggy, koji baš i nisu najomiljeniji likovi ljubiteljima 'The Walking Deada', ali nema veze, u 'svojoj' seriji više su nego dobri. A tu je i 'Croat', odnosno Hrvat, glavni negativac 'Dead Cityja' koji sluša Mišu Kovača i obožava pašticadu te često govori na hrvatskom, a glumi ga odlični Željko Ivanek.

Za razliku od Meggy i Negana, nema kome Daryl Dixon nije bio jedan od najdražih likova 'The Walking Deada' i zasluženo je dobio spin-off 'The Walking Dead: Daryl Dixon', čija se radnja odvija u Francuskoj pokošenoj zombijima. Promjena sredina odlično je legla i serija je stvarno prilično uspješna, zabavna i pametno napravljena, unatoč pomalo bedastom završetku.

'Ted Lasso'

Serija o treneru američkog nogometa koji postaje trener engleskoga nogometnog prvoligaša ušla je u treću sezonu. Iako bi čovjek rekao da je osnovna postavka vrhunska bedastoća, serija je ustvari jako dobra, iznimno duhovita i dobronamjerna. Doduše, druga sezona upala je u bezbrojne klišeje i nije baš najbolje odrađena, ali zato se serija u trećoj sezoni kvalitetom vratila na velika vrata. Glumačke izvedbe su vrhunske, pogotovo odlični Jason Sudeikis, a likovi presimpatični, pa nije teško zatvoriti oči na ponekom gafu.

'Only Murders in the Building'

Slični blagi i nenametljivi humor gradi i serija 'Only Murders in the Building' sa Steveom Martinom, Martinom Shortom i Selenom Gomez u glavnim ulogama te gomilom zvijezda gostiju. I ona je doživjela treću sezonu zasluženo.

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty'

Doživjela je i drugu, posljednju sezonu (iako vjerujem da će tu biti snimljeni i neki spin-offovi) i iako nije toliko dobra i duhovita kao prva sezona, sigurno je i više nego vrijedna gledanja, ako ni zbog čega drugog onda zbog nenadmašnog Johna C. Reillyja u ulozi šefa Lakersa Jerryja Bussa.

'Reacher'

Druga sezona serije 'Reacher' o umirovljenom vojnom policajcu bolja je nego prva sezona, a prva sezona je bila i više nego dobra. Nema tu pretjerane mudrosti, serija počiva na dobroj akciji složenoj u pametnu radnju i relativno dobro izgrađene likove i gotovo je sigurno da će 'Reacher' ići u još nekoliko sezona.

'Yellowjackets'

Horor-serija 'Yellowjackets' bila je pravo osvježenje prošle godine, iako je završila potpuno otvoreno, s očitom namjerom da se, ako bude uspješna, iz nje izmuze najviše što se može, pa je eto došla i druga sezona, a treća je već u najavi. Iako nije tako furiozna kao prva sezona, 'Yellowjackets' su vrijedni gledanja, a na trenutke su čak i odlični, iako bojim se kako će se magija rasplinuti ako će autori seriju rastezati u beskraj.

'Suburraeterna'

I na kraju jedno razočarenje - 'Suburraeterna' - spin-off ili nastavak odlične talijanske serije 'Suburra'. Serija je, nažalost, unatoč solidnim likovima i dobrim temeljima iz originalne serije, potpuni promašaj i njezina jedina dobra strana je što će ponekoga gledatelja koji je to propustio navesti da pogleda 'Suburru' od prve sezone.