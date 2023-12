Znaš li tko sam? Vjerni navijač Hajduka je odmalena, a jedan susret promijenio mu je život...

Odmalena vjerni navijač Hajduka, voli igrati nogomet s ekipom, a kad je kao student slavistike i mađarskog jezika upoznao ekipu s Akademije, život mu se promijenio iz temelja.

Filozofski fakultet zamijenio je Akademijom dramske umjetnosti, a danas je u angažmanu zagrebačkoga kazališta Kerempuh i likom talentiranog nogometaša Matea Romića zvijezda serije “San snova”.

Josip Brakus se sjeća odrastanja i bez zadrške priča anegdotu iz djetinjstva.

- Baka mi je došla u posjet u Split. Dala mi je 100 kuna, a kako sam bio jako mali, meni to ništa nije značilo. Baki kao milijun. Uzeo sam tih 100 kuna i otišao u najbližu trgovinu. Mucam i kažem: ‘Dobar dan’. Kupio sam paketiće sličica, a teta me pitala: ‘Jesi ti siguran da to smiješ?’. Ja govorim: ‘Da da, to su moji novci’. Provjerava me opet teta: ‘Zna mama za ovo?’, ja kažem: ‘Da, zna’. Dođem doma sa sličicama, baka poludi, mama poludi, neka sve vratim. Ja kao mali mucam. Presvučem majicu, dođem do iste tete u trgovini, mucam i kažem joj: ‘Ima pola sata, bio moj brat blizanac, za 100 kuna kupio paket sličica. A ona se smije i kaže: ‘A što, on isto muca?’ - smije se glumac, koji je s djevojkom Karlom u vezi godinu i pol.

