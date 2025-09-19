Prekinuli Monica Bellucci i Tim Burton nakon dvije godine veze

Monica Bellucci (60) i Tim Burton (67) šokirali su brojne obožavatelje diljem svijeta. Glumačka zvijezda i poznati holivudski voditelj službeno su prekinuli svoju dvogodišnju vezu. Par je vijest za javnost potvrdio zajedničkim priopćenjem.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

- S mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su se razići - stoji u njihovom kratkom priopćenju.

Općenito, Monica i Tim upoznali su se prije 19 godina na Filmskom festivalu u Cannesu, no romantična veza započela je tek nakon susreta na 'Lumière Film Festivalu' u Lyonu u listopadu 2022. godine, kada je Monica bila počasna gošća i uručila Burtonu nagradu za životno djelo. Glumica je prvi put progovorila o njihovom odnosu 2023. za Elle France.

- Drago mi je što sam ga upoznala. To je bio jedan od onih susreta koji se rijetko dogode. Volim Tima i poštujem ga - izjavila je tada Bellucci.

Inače, Monica i Tim u javnosti su se posljednji puta zajedno pojavili u studenome prošle godine na 21. Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu, u Maroku. Podsjetimo, Monica iza sebe ima dva braka i dvoje djece, dok je Burton također otac dvoje djece i bio je u braku. Javnost ga pamti i po dugogodišnjoj vezi s glumicom Helenom Bonham Carter.

Foto: Profimedia/Kirby Lee