KRAJ HOLIVUDSKE ROMANSE

Prekinuli Monica Bellucci i Tim Burton nakon dvije godine veze

Piše Marinela Mesar,
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Par je prekid potvrdio službenim priopćenjem, a njihova ljubavna priča započela je nakon susreta na 'Lumière Film Festivalu' u Lyonu u listopadu 2022. godine

Monica Bellucci (60) i Tim Burton (67) šokirali su brojne obožavatelje diljem svijeta. Glumačka zvijezda i poznati holivudski voditelj službeno su prekinuli svoju dvogodišnju vezu. Par je vijest za javnost potvrdio zajedničkim priopćenjem. 

Tim Burton and Monica Bellucci Arrives At Venice Airport Ahead Of The Premiere Of The 'Beetlejuice 2' Movie At Venice Film Festival - 27 Aug 2024
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

- S mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su se razići - stoji u njihovom kratkom priopćenju.

Općenito, Monica i Tim upoznali su se prije 19 godina na Filmskom festivalu u Cannesu, no romantična veza započela je tek nakon susreta na 'Lumière Film Festivalu' u Lyonu u listopadu 2022. godine, kada je Monica bila počasna gošća i uručila Burtonu nagradu za životno djelo. Glumica je prvi put progovorila o njihovom odnosu 2023. za Elle France.

- Drago mi je što sam ga upoznala. To je bio jedan od onih susreta koji se rijetko dogode. Volim Tima i poštujem ga - izjavila je tada Bellucci.

Inače, Monica i Tim u javnosti su se posljednji puta zajedno pojavili u studenome prošle godine na 21. Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu, u Maroku. Podsjetimo, Monica iza sebe ima dva braka i dvoje djece, dok je Burton također otac dvoje djece i bio je u braku. Javnost ga pamti i po dugogodišnjoj vezi s glumicom Helenom Bonham Carter.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

