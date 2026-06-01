Prekinuli su, ali Maja Šuput i Šime Elez nisu učinili ono što većina napravi nakon kraha

Prekid su potvrdili, ali uspomene nisu dirali. Dok mnogi nakon ljubavnog kraha prvo krenu brisati zajedničke fotografije, Maja Šuput i Šime Elez zasad su zajedničke uspomene ostavili ondje gdje jesu. Njihovi Instagram profili i dalje čuvaju tragove veze koja je mjesecima punila naslovnice.

Na Majinom profilu i dalje se mogu pronaći fotografije s putovanja, romantičnih večera i zajedničkih trenutaka koji su pratitelje redovito ostavljali bez daha. Ništa drukčije nije ni kod Šime, koji također nije uklonio objave nastale tijekom njihove veze.

Pjevačica je prekid veze potvrdila prije nekoliko dana u svom prepoznatljivom stilu.

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je kroz smijeh.

Šime se potom kratko oglasio za Net.hr.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - poručio je.

Iako vezu nikad nisu službeno potvrdili, sve je postalo jasno nakon što ih je čitatelj 24sata snimio na jahti kako leže i izmjenjuju nježnosti. Kasnije se šuškalo kako je ljubav planula na snimanju Majina spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari', ali upućeni su nam rekli kako su strasti počele na jednom partyju još u svibnju prošle godine. Netom prije Maja se razvela od Nenada Tatarinova. Detalje su uspjeli skrivati od javnosti čak šest mjeseci, a sam postupak finalizirali su u proljeće 2025. godine.