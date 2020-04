Prekipjelo im je: Goga i Dejan spakirali kofere i napustili show

U najnovijoj epizodi kontroverznog showa 'Brak na prvu' drame nije nedostajalo! Parovi ulaze u novu fazu, a to je da upoznaju obitelj i prijatelje svojih partnera. Nikolina i Adam idu u Baranju i to je njoj prvi put da susreće njegovu obitelj.

Lidija i Alen odlaze u Split, a atmosfera u putu nije nimalo optimistična. Alen ne razgovara s Lidijom, a ona tvrdi da ne zna što je razlog tome.

Nakon dolaska u Alenov stan Lidija je željna razgledati sve prostorije jer je zanima gdje živi njezin partner pa je zaključila da i po uređenju stana može vidjeti kako je riječ o tipično muškom stanu bez pretjeranih detalja.

Gordana i Dejan odlaze na prvi zajednički trening u teretanu, a Goga komentira da dosad nije željela ići s njim jer joj nije odgovaralo.

- Što se tiče nekih životnih navika i razmišljanja, mogu reći da je Adam kompatibilniji sa mnom. Mi smo sličniji, Adam isto trenira i tu smo se našli. S njim mogu najnormalnije pričati i ne moram mu ništa objašnjavati i ništa nisam pogrešno shvaćena. Koje olakšanje! - komentirala je Goga te dodala da je s Dejanom situacija nikakva.

Dejan, pak, i dalje vjeruje da se Gordana zanima za Adama, a otkrio je i da je sam Adam potvrdio kako se Goga mota oko njega.

- Sigurna sam da je Dejan ljubomoran na Adama - zaključila je Gordana.

Dejanu je jasno dala do znanja kako misli od njih nikad ništa neće biti, a on je, pak, rekao da Goga inače nije njegov tip žene i da je u stvarnom životu ne bi primijetio.

Napeta je situacija i kod Luke i Nadije pa im u posjet dolazi Ita Štefanek kako bi vidjela što se točno događa među njima. Luka je komentirao kako izgleda njihov odnos.

- Ona je ujutro radila, ja sam oprao suđe, pospremio, kad dođe doma, onda ona nema brige, legne i opusti se - kazao je Luka što je dosta povrijedilo Nadiju pa se u suzama pred kamerom pitala zašto je Luka to rekao.

- Zašto ti smeta što ja idem raditi, što si želim osigurati egzistenciju? Zašto si to Luka napravio? - pitala se Nadia u suzama.

Otkrila je da ona i dalje spava na kauču dok je on u sobi.

- Meni to ne predstavlja problem, ali govori kakav nam je odnos - smatra Luka.

- Bojim se biti ponovno povrijeđena, svjesna sam da je u meni problem - kazala je Nadia, a ekspertica Ita zaključila je kako je riječ o dosta površnom i nategnutom odnosu u kojem nedostaje iskrenosti.

Milan je odlučio Gogi ispuniti želju pa odlaze na kuglanje kako bi se zabavili, a pokazalo se da je Goga izrazito vješta u tome iako je priznala da nije bila na kuglanju 25 godina. Ipak, na kraju je pobijedio Milan pa je za nagradu dobio pusu od Gordane.

Nakon dolaska u Baranju Nikolina upoznaje Adamovu obitelj koja ju je dočekala s brojnim pitanjima.

- Na prvu su djelovali veselo, ali to ništa ne znači. Malo mi tu nešto šteka - komentirala je Lily, Adamova sestra.

Nikolina je priznala kako joj je na početku bilo teško i da nije bila dobra prema Adamu te da je vjerojatno sve krenulo pogrešno jer je u početku očekivala da će dobiti princa na bijelom konju.

- Ako ste stalno razdvojeni i stalno svatko ide na neku stranu, od toga nema ništa! - kazala je Lily koja je uporno htjela naći neke zajedničke točke paru, a naposljetku je ipak zaključila da Nikolina nije žena za njegova brata.

Upoznavanje Lidije s Alenovim prijateljima prošlo je u opuštenom tonu iako je Lidija priznala da nije u potpunosti zadovoljna s Alenom jer su dosta različiti.

- Na medenome mjesecu nije bilo veselo, dapače, provela sam pola medenog mjeseca plačući i izdao je moje povjerenje jer sam mu rekla kakva sam kad sam nervozna, a on je pozvao kamere da sve to snime - rekla je Lidija.

No Alen smatra da on nije pogriješio ni u čemu, a to njegovo ponašanje izazvalo je negativne komentare i od njegovih prijatelja.

- On misli samo na sebe, možda će reći da hoće nešto, ali djela to ne pokazuju - kazala je Lidija, a Alenova prijateljica Olivera potvrdila je kako je Alen doista takav, ali ne iz zle namjere nego zato što jednostavno nije naučio drugačije.

- Upoznala sam Alena i na ovakav način i shvatila kako je on tvrdoglav cijeli svoj život i da se vjerojatno nikad neće promijeniti, a meni se on takav nimalo ne sviđa - zaključila je Lidija naposljetku.

Ita je u posjetu kod Gordane i Dejana kako bi probala još jednom vidjeti što se događa s njima, a zatekla ju je prilično napeta atmosfera. Par unatoč svim savjetima koje dobiva ne uspijeva naći nikakvu zajedničku točku koja im može biti polazište za dalje.

Poslije razgovora Goga i Dejan zaključili su da više ništa ne smisla i da je bolje da se raziđu. Gordana mu je zamjerila što njemu smetaju njezini odlasci u teretanu s Adamom.

- Nije mi smetalo zato što sam vjerovao Adamu, ali njoj nisam ništa vjerovao - rekao je Dejan, nakon čega se Goga spremila i otišla iz njihova stana.

- Sretna sam zato što je gotovo. Ne gledam ga kao neprijatelja, ali ni kao prijatelja. Gledam ga kao osobu s kojom sam proživjela jedno intenzivno iskustvo i neću ga nikad zaboraviti - zaključila je Goga na kraju.

Time su Goga i Dejan bili prvi par koji je napustio ovaj sociološki eksperiment.

