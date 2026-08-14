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BEZ DLAKE NA JEZIKU

Preko grudi stavila samo traku: Megan odgovorila hejterima koji misle da je prestara...

Piše Magdalena Mucić,
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Preko grudi stavila samo traku: Megan odgovorila hejterima koji misle da je prestara...
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
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Glumica često odgovara na komentare pod svojim objavama, pogotovo one negativne

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Nakon što je Megan Fox (40) na Instagramu objavila izazovne fotografije na kojima preko grudi nosi samo traku, fanovi su ju zasuli komplimentima komentirajući da su zbog takvih poput nje 'drevne civilizacije prinosile žrtve bogovima'. No, među pohvalama se našao i jedan negativan komentar.

- Još uvijek si jako lijepa, ali si već stara. Trebala si se više skidati dok si bila mlada. Nitko ne želi vidjeti 40-godišnjakinju gotovo golu - piše u komentaru. Glumica nije ostala 'dužna'.

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- Sestro, onda ne gledaj - napisala je Fox kojoj ovo nije prvi internetski 'rat' s hejterima. I nedavno je objavila izazovne fotografije u donjem rublju te u opis napisala: Muškarci bi htjeli vjerovati kako je Evin neposluh mana, a zapravo je bio njena najveća vrlina. 

- Ovo je nevjerojatno sramotno za jednu 40-godišnju mamu. Ovakve gluposti na Tumblru objavljuju 16-godišnjaci - napisao je jedan komentator.

- Koji od mojih bivših je ovo? - odgovorila mu je Fox.

U ožujku prošle godine Fox je dobila kćer Sagu s bivšim partnerom Machine Gun Kellyjem (36), koji s bivšom djevojkom Emmom Cannon ima kćer Casie (17). Fox s bivšim suprugom Brianom Austinom Greenom (53) ima tri sina, Noaha (13), Bodhija (12) i Journeyja (10). 

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