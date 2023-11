Prekrasni kostimi i Daenerys: Kristina Krepela podijelila fotke sa snimanja 'Igre prijestolja'

Glumica Kristina Krepela (44) prisjetila se kada je s poznatom ekipom sudjelovala na snimanju hit serije 'Igre prijestolja'. Podijelila je niz fotografija na kojima je pozirala s glumcima, a među njima je i bila Emilia Clarke koja je glumila jednog od omiljenih likova serije Daenerys Targaryen.

Pokazala je glumačke kostime, kako je snimanje izgledalo iza scene te kako su se debelim jaknama štitili od hladnoće u Dubrovniku.

Kristina se može pohvaliti da je glumila u kultnoj seriji, a utjelovila je bogatu ženu iz Qartha u četvrtoj epizodi druge sezone i predstavila Daenerys mjesta u raskošnom gradu.

Mjesec dana prije nego što je dobila ulogu u 'Igri prijestolja' bila je u Pragu gdje je glumila u ABC-jevoj seriji 'Nestali' na setu s poznatim glumcem Seanom Beanom koji je u 'Igri prijestolja' glumio Ned Starka.

Potom su razgovarali o mogućnosti da Krepela dobije ulogu.

- Pitao me hoću li glumiti, no već su tada bile podijeljene sve uloge i nitko me nije zvao na audiciju, pa nisam gajila prevelike nade - rekla je Kristina jednom za Jutarnji list i dodala kako joj je Emilia ostala u sjećanju kao simpatična i jednostavna.

- Sjedili smo skupa na Lokrumu, ponavljali tekst i nije bilo nikakvog odvajanja glavnih glumaca. Ali najviše se divim njenoj profesionalnosti. Prije nego što je išla moja scena, morala sam provesti tri sata u garderobi na šminkanju i uređivanju kostima, dok je ona sjedila čak pet sati, i to svaki dan - pojasnila je ranije Kristina.