KULTNI FILM

Premijera "Annie Hall" bila je prije 49 godina, Allen je glavnu ulogu napisao samo za Keaton

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Film "Annie Hall" bio je nominiran za pet najvažnijih Oscara, a osvjio je njih četiri. Premijera filma u SAD-u je održana 20. travnja 1977. godine.

Admiral

Satirična romantična komedija "Annie Hall" redatelja Woodyja Allena u kina je stigla na današnji dan 1977. godine. Scenarij za film su napisali Allen i Marshall Brickman, a producirao ga je Allenov dugogodišnji menadžer Charles H. Joffe. U glavnim ulogama pojavljuju se upravo Woody Allen kao Alvy Singer i Diane Keaton kao Annie Hall, lik posebno napisan za glumicu koja je kasnije za tu ulogu osvojila Oscara.

Film prati komičara Alvyja Singera koji pokušava shvatiti razloge raspada svoje veze s Annie Hall. Kroz niz retrospektivnih scena i inovativnih pripovjednih tehnika, film istražuje ljubavne odnose, identitet i razlike između muškaraca i žena.

Snimanje "Annie Hall" krenulo je 19. svibnja 1976. godine na jugu Long Islanda i trajalo je deset mjeseci. Allen je kasnije opisao "Annie Hall" kao veliku prekretnicu u svojoj karijeri, jer je film donio ozbiljniji ton u odnosu na njegove ranije, više farsične komedije.

Odmah nakon premijere, film je dobio pozitivne kritike te je postigao veliki komercijalni uspjeh. Bio je nominiran za pet najvažnijih Oscara, a osvojio je četiri zlatna kipića te četiri nagrade BAFTA, a Diane Keaton je za ulogu osim Oscara dobila i Zlatni globus. "Annie Hall" do danas je ostao jedan od najuspješnijih filmova Woodyja Allena. Također, smatra se i jednim od najboljih filmova svih vremena. 

"Annie Hall" označio je i važan korak za glumicu Sigourney Weaver. To joj je bilo prvo pojavljivanje na velikom platnu, a glumila je djevojku koja je na spoju s Alvyjem. U filmu nije ništa konkretno ni rekla. Među zanimljivostima filma je i činjenica da je sva odjeća koju je Annie Hall nosila zapravo odjeća Diane Keaton. Nisu imali posebne kombinacije baš za film.

FILE PHOTO: Actress Diane Keaton embraces director Woody Allen as she arrives on stage to receive an award in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Woody Allen je zahvaljujući "Annie Hall" postao prva osoba koja je ostvarila ulogu nominiranu za Oscara u filmu za koji je dobio Oscara za najboljeg redatelja.

Diane Keaton preminula je u listopadu prošle godine, a prema navodima izvora bliskih Allenu, redatelju je njezina smrt jako teško pala. Keaton i Allen su tijekom 60-ih godina bili par, no nakon prekida su ostali u sjajnim odnosima. Prijatelji su bili gotovo šest desetljeća te su nerijetko surađivali na filmovima. 

- On je najhrabrija osoba koju poznajem. Napravljen je od čelika. Ima odličnu radnu etiku, a moram priznati da me i naučio tome kako dati sve od sebe u filmovima - komentirala je 2014. Keaton o Allenu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

