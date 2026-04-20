Premijera "Annie Hall" bila je prije 49 godina, Allen je glavnu ulogu napisao samo za Keaton

Satirična romantična komedija "Annie Hall" redatelja Woodyja Allena u kina je stigla na današnji dan 1977. godine. Scenarij za film su napisali Allen i Marshall Brickman, a producirao ga je Allenov dugogodišnji menadžer Charles H. Joffe. U glavnim ulogama pojavljuju se upravo Woody Allen kao Alvy Singer i Diane Keaton kao Annie Hall, lik posebno napisan za glumicu koja je kasnije za tu ulogu osvojila Oscara.

Film prati komičara Alvyja Singera koji pokušava shvatiti razloge raspada svoje veze s Annie Hall. Kroz niz retrospektivnih scena i inovativnih pripovjednih tehnika, film istražuje ljubavne odnose, identitet i razlike između muškaraca i žena.

Snimanje "Annie Hall" krenulo je 19. svibnja 1976. godine na jugu Long Islanda i trajalo je deset mjeseci. Allen je kasnije opisao "Annie Hall" kao veliku prekretnicu u svojoj karijeri, jer je film donio ozbiljniji ton u odnosu na njegove ranije, više farsične komedije.

Odmah nakon premijere, film je dobio pozitivne kritike te je postigao veliki komercijalni uspjeh. Bio je nominiran za pet najvažnijih Oscara, a osvojio je četiri zlatna kipića te četiri nagrade BAFTA, a Diane Keaton je za ulogu osim Oscara dobila i Zlatni globus. "Annie Hall" do danas je ostao jedan od najuspješnijih filmova Woodyja Allena. Također, smatra se i jednim od najboljih filmova svih vremena.

"Annie Hall" označio je i važan korak za glumicu Sigourney Weaver. To joj je bilo prvo pojavljivanje na velikom platnu, a glumila je djevojku koja je na spoju s Alvyjem. U filmu nije ništa konkretno ni rekla. Među zanimljivostima filma je i činjenica da je sva odjeća koju je Annie Hall nosila zapravo odjeća Diane Keaton. Nisu imali posebne kombinacije baš za film.

Woody Allen je zahvaljujući "Annie Hall" postao prva osoba koja je ostvarila ulogu nominiranu za Oscara u filmu za koji je dobio Oscara za najboljeg redatelja.

Diane Keaton preminula je u listopadu prošle godine, a prema navodima izvora bliskih Allenu, redatelju je njezina smrt jako teško pala. Keaton i Allen su tijekom 60-ih godina bili par, no nakon prekida su ostali u sjajnim odnosima. Prijatelji su bili gotovo šest desetljeća te su nerijetko surađivali na filmovima.

- On je najhrabrija osoba koju poznajem. Napravljen je od čelika. Ima odličnu radnu etiku, a moram priznati da me i naučio tome kako dati sve od sebe u filmovima - komentirala je 2014. Keaton o Allenu.