Premijera 'Healing Rooma' u Zagrebu: Kazalište kao mjesto iscjeljenja i istinitih priča ljudi

Nezavisno kazalište A teatar, pod vodstvom redateljice i glumice Ane Merlin, premijerno je predstavilo novi projekt pod nazivom 'Healing Room' koji pomiče granice kazališta. Uprizoruju se samo istinite životne priče, a prva je redateljičina osobna ljubavna priča.

POGLEDAJTE VIDEO:

Healing Room je ljekoviti prostor čija ljekovitost dolazi iz njegovog sadržaja, ne iz ukrašenih zidova ili udobnih fotelja, iako nam i to ponekad treba. Svoju premijeru Healing Room je doživio prošloga četvrtka u intimnosti dvorane zagrebačkog Kaptol Boutique Cinema.

O iskustvu svoje prve i najveće ljubavne priče, Ana Merlin povjerila se publici u formi monodrame, u neposrednoj i intimnoj komunikaciji s njom. No osim dijaloga, ono što Healing Room i ovu ljubavnu priču čini jedinstvenim iskustvom koje nadilazi granice kazališta, jesu trenuci zajedničke meditacije kojoj je cilj osobna katarza i pročišćenje.

Osnivačica A teatra Ana Merlin odlučila je otvoriti Healing Room intimnom ispovijesti o svojoj prvoj ljubavi Tomislavu s kojim se, nakon dvadeset godina razdvojenosti, ponovno susrela kako bi nastavili tamo gdje su stali. U predstavi 'Healing Room/Ljubavna priča' svoje jedinstveno ljubavno iskustvo Ana prenosi publici, ali i razgovara s njom o sreći i jadu koji se mogu doživjeti u zoni ljubavnih iskušenja.

- Ono što me je pokrenulo u smjeru prikazivanja svoje ljubavne priče je ljubav i strah. Ljubav, zato što stvarno vjerujem da je najsnažnija prirodna sila zahvaljujući kojoj postojimo, i osjećam ju, a strah zato što me je ponekad, gledajući ovaj svijet, istinski strah da ne zaboravimo na ljubav - kaže Ana koja potpisuje i režiju i scenarij.

- Hrabro je razotkriti se pred svijetom i ispričati svoju ljubavnu priču koja teži čistoj i iskrenoj emociji i koja je, kako nas Ana uči kroz predstavu, jedina ispravna. Svojim procesom iscjeljenja Ana pokušava pružiti publici nagon da duboko u sebi otkriju i prepuste se svojoj istinskoj sreći, što je u današnjem dobu nametnutih društvenih pravila i iskrivljenih vrijednosti zaista hvalevrijedno. Tko god pogleda ovu predstavu obogatit će se spoznajama o svom vlastitom životu, spoznajama kojih možda na prvu nije ni bio svjestan - kaže posjetiteljica predstave Nataša Marić.

- Za mene je ovo jedno posebno kazališno djelo jer pruža jedinstven uvid u ljubavnu intimu redateljice, ali gledateljima otkriva i jednu razinu njihove vlastite, koju si možda uopće nisu do tada bili osvijestili. Rekao bih da ovo nije predstava u svojem tradicionalnom smislu već više osobno, ljubavno, pa čak i duhovno iskustvo - rekao je posjetitelj Dejan Jelić.

U Healing Roomu svaka izvedba predstave imat će svoje jedinstveno ozračje upravo zbog publike koja će svaki put biti drugačija. No, Anu Merlin to ne obeshrabruje, već kaže da je sretna što se više ne boji kako će tko to protumačiti, jer će svatko vidjeti ono što njoj ili njemu treba. Za nju, najvrijedniji trenuci u predstavi su oni međusobnog povjeravanja između nje i publike jer vjeruje da su upravo oni ti koji oslobađaju i liječe.

- Bilo mi je očaravajući osjećati kako se publika prepušta i onim momentima ove predstave koji inače nisu uobičajeni, meditaciji i komunikaciji. Ta suradljivost me je dovela do suza! Vjerujem da je upravo u takvom povjerljivom dijalogu i prepuštenosti jedan od spasova za naš propukli ljubavni život - zaključuje Ana.

Najčitaniji članci