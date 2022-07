Korak po korak do smijeha na Trijatru: Predstave u Novalji traju sve do kraja kolovoza

Bit će to još jedno bogato kulturno ljeto u Novalji. Počet će u nedjelju 3. srpnja na Ljetnoj pozornici predstavom "Tri i pol sestre", a do 28. kolovoza svake će nedjelje biti nova predstava na ovom već 17. po redu Novaljskom trijatru. Osim one na otvaranju, publika će moći vidjeti još i predstave "Glasnogovornik", "Korak po korak", "Realisti", "Kronika seoske ljubavi", "Na parove razbroj s'", "Savršeni kroj", "Čudo" i "Flex".

- Baš se veselim, ovo je u Novalji već postalo tradicija. Kolegama je uvijek drago doći na ovako lijepu destinaciju, a i meni je drago da mogu ondje ugostiti prijatelje i kolege te im pokazati neke dobre predstave - rekao nam je Goran Grgić koji je posljednjih 17 godina umjetnički ravnatelj Novaljskog trijatra.

Vrtove lunjskih maslina zamijenili su Ljetnom terasom, koja je prošla prvu fazu obnove, a najavljeno je i još "dotjerivanja". Grgić se pohvalio i kako s Centrom za kulturu imaju organiziran i unutrašnji prostor u slučaju kiše. A zadovoljan je glumac i ovogodišnjim programom.

Pa kako ne bih bio, došle su nam sve predstave koje sam želio. Mislim da ćemo svi zajedno lijepo uživati - rekao nam je Grgić.

Prva predstava 17. Novaljskog trijatra je "Tri i pol sestre" prema tekstu Petre Cicvarić, a u režiji Peđe Gvozdića. Kako su je opisali, to je "topla obiteljska priča o uspomenama, ali i razarajućim tajnama koje jedva čekaju isplivati na površinu." Potom je na rasporedu "Glasnogovornik" u kojoj Miro Gavran sučeljava iskusnog ostarjelog političara s mladićem koji tek ulazi u svijet politike. Treće nedjelje, 17. srpnja, dolazi Kazalište Planet Art s predstavom "Korak po korak". Redatelj predstave je Marko Torjanac, koji je i preveo tekst s engleskog te potpisuje i adaptaciju i scenografiju, a glume Vanda Winter (Monika), Jasna Bilušić (Sofija) i Marija Jerneić (Paula). Riječ je o prijateljicama koje se nisu vidjele od djetinjstva, a kada se sretnu mnogo godina kasnije, sve se promijenilo. Teatar Exit dolazi s hit predstavom "Realisti"...

- Svijet srlja u propast, a ljudi u šoping-centre. Reality show postaje stvarniji od vijesti. Tražimo poslove tamo gdje ih nema, a samo su smrt i kredit neizbježni. 'Realisti' nam kroz smijeh govore o kaotičnoj realnosti i apsurdnostima vremena u kojem živimo u maniri kabareta kroz parodiju i glazbene komentare - opisuju ovu predstavu. "Kronika seoske ljubavi" ljubavna je komedija koja kroz period od četiri mjeseca kronološki prati stvaranje jedne netipične ljubavne veze. "Na parove razbroj s'" je romantična komedija, "Savršen kroj" je duo drama nastala prema tekstu pisca i dramaturga Vladimira Đurđevića.

- Za ova čudna vremena potrebno je 'Čudo!' - poziv je kazališta Moruzgva, koje gostuje 21. kolovoza. Za kraj stiže Kunst Teatar s predstavom Flex, a koja se bavi uredskim prostorom jedne privatne firme i njezinim zaposlenicima.

